- Chcę wam jasno zadeklarować, że nie mam wiedzy na temat tego, co znalazło się w komunikacie MSWiA. Dopóki nie posiądę więcej wiedzy na ten temat, nie chciałbym się szerzej więcej wypowiadać, lecz mój komentarz się wam należy. Moje poglądy, co do wojny w Ukrainie od dawna są jasne i bardzo klarowne. Napaść rosyjskiej swołoczy na terytorium niepodległej Ukrainę jest czymś haniebnym i niedopuszczalnym - powiedział Marcin Najman.

- Jest to dla mnie zaskakujące, że organizacja High League również opowiedziała się oficjalnie przeciwko wojnie. Dlatego pozwólcie, że poczekam, aż będę pewien, że to nie są żadne działania ukierunkowane na schemat dawnej inkwizycji. Jeżeli by tak nie było i wszystko by się potwierdziło, to o moją postawę bądźcie spokojni. Będę wiedział, jak się zachować - jasno podkreślił "El Testosteron.