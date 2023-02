Najman pokazał nagranie z treningu. Pomaga mu brat "Pudziana"

"El Testosteron" przygotowuje się do głośnej walki z Jackiem Murańskim. Ten pojedynek będzie main eventem gali High League 6, która odbędzie się 18 marca w katowickim Spodku.

Dominik Pudzianowski trenuje z Najmanem. Wystartuje w MMA?

Czy najstarszy z braci Pudzianowskich, też będzie chciał spróbować swoich sił w MMA? Wszystko wskazuje na to, że tak.

- Chciałbym się sprawdzić, z trenerami, co rozmawiam, jest potencjał. Trochę siły jest, na treningach fajnie wychodzi. Teraz trochę pracy i myślę, że w niedługim czasie będę chciał wyjść do ringu, a jestem akurat w trakcie rozmów z dwoma federacjami. Zobaczymy, co uda się z tego ugrać - mówił Dominik Pudzianowski, w listopadowej rozmowie z portalem "FightsportPL".