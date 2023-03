Marcin Najman o Mateuszu Murańskim: Był w strasznym stanie, zataczał się i bełkotał

- Nie jest tajemnicą, że miał z tym problem. (...) Mój konflikt z nimi narodził się po jednej z imprez. Młody "Muran" przyszedł na moją imprezę po gali VIP MMA 1, choć nie był zaproszony. Ktoś poprosił mnie, by go wpuścić. Zgodziłem się. W krótkim czasie okazało się, że "Muran" był w strasznym stanie, zataczał się i bełkotał. Dwa dni po tej imprezie zadzwoniłem do niego i powiedziałem: "Mateusz, jak nie umiesz pić, to nie pij". Oczywiście nie tylko o alkohol mi chodziło. Miałem wrażenie, że zrozumiał, co do niego mówiłem. Nawet mnie przeprosił. Myślałem, że wszystko będzie już z tą sprawą ok - relacjonuje Najman .

- O ile wcześniej on to przyjął z pokorą, to po nagłośnieniu tej sprawy rzucił się na mnie jego ojciec i on. Tak stałem się ich największym wrogiem. To było kilka słów prawdy, które mogły uchronić go od zła, z którym sobie do końca nie radził. Oni odebrali to jednak jako atak, no i się zaczęło" - wytłumaczył Najman.