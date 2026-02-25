Najman nie wytrzymał. Padły słowa o Tusku, Nawrockim i Kaczyński. "Jestem za wojskiem"

Program SAFE to unijny instrument finansowy służący udzielaniu państwom członkowskim Unii Europejskiej długoterminowych pożyczek na zakupy w obszarze bezpieczeństwa i obrony. W polskiej polityce od pewnego czasu toczy się aktywny spór pomiędzy rządem Donalda Tuska a opozycją dotyczący tego, czy Polska powinna do niego przystąpić.

Donald Tusk określa pieniądze z tytułu pożyczki mianem niezbędnych dla polskiej armii. Opozycja natomiast uznaje ją za "łańcuch, którym trzymane będą państwa prowadzące samodzielną politykę" przez Unię Europejską.

PiS zorganizował już w tej sprawie nawet konwencję programową w Stalowej Woli, podczas której zdecydowanie sprzeciwiło się programowi. Donald Tusk również postanowił pojawić się w woj. podkarpackim i nagrał tam odpowiedź skierowaną do opozycji.

- Postaram się to wytłumaczyć: 20 mld tylko dla tej huty w Stalowej Woli, na Podkarpaciu, w Polsce. Dotarło, zakute łby? - grzmiał kilka dni temu, a jego słowa spotkały się ze stanowczą reakcją społeczeństwa.

Afery politycznej nie omieszkał skomentować Marcin Najman, który w nagraniu na platformie X otwarcie wskazał, że konflikt obu stron jest bezsensowny. Gwiazdor freak fightów zapewnił również, że w jego opinii rząd i opozycja nie powinny spekulować nad możliwością uzyskania pieniędzy, tylko jak najszybciej z nich skorzystać i dozbroić polską armię.

- Pieniądze na polską armię to jest absolutny priorytet. Jeżeli ktoś uważa inaczej, pogrywa sobie interesem kraju w sposób bardzo nieodpowiedzialny i niebezpieczny. Wojsko Polskie jest jedynym gwarantem polskiej niepodległości. Jeżeli jest szansa je dozbroić, to należy to zrobić - powiedział.

Słowa popularnego "Cesarza" zostały uznane przez część użytkowników za bezpośrednie poparcie dla polityki Donalda Tuska, a nie jedynie dla decyzji o przystąpieniu do unijnego programu. Najmanowi się to nie spodobało i w kolejnym wpisie rozwiał on już wszelkie wątpliwości dotyczące tego, kogo popiera.

- Dla jasności. Ja nie jestem za Tuskiem, ja nie jestem za Nawrockim i ja nie jestem za Kaczyńskim. Ja jestem za Wojskiem Polskim! - napisał.

Najman regularnie komentuje to, co dzieje się w Polsce, ale zdaje się, że nie ma on wyraźnych upodobań dotyczących danej partii. Mężczyzna stara się kierować w swoich publikacjach tym, co w jego zdaniu jest dobre dla ojczyzny.

