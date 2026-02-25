Najman nie wytrzymał. Padły słowa o Tusku, Nawrockim i Kaczyński. "Jestem za wojskiem"

Patryk Górski

Marcin Najman w ostatnim czasie zdecydował się na regularne komentowanie afery politycznej wokół SAFE. Były zawodowy bokser udostępnił nawet na platformie X krótkie nagranie, w którym jasno zwrócił się do rządu i opozycji, radząc im zakończenie sporu i zadbanie w należyty sposób o polskie wojsko. Przy okazji poparł on unijny program, a część społeczności zarzuciła mu poparcie dla Donalda Tuska. W najnowszym wpisie gwiazdor rozwiewa jednak wątpliwości co do swoich poglądów.

Trzech mężczyzn, dwóch z nich stoi przy mikrofonach podczas oficjalnych wystąpień, trzeci ukazany w kółku w centralnej części obrazu wydaje się przemawiać do kamery z innego miejsca.
Karol Nawrocki, Donald Tusk, Marcin Najman (w kółko)ZUMA/NEWSPIX.PL/ANNA KLEPACZKO/FOTOPYK/NEWSPIX.PL/X/MarcinNajmanNewspix.pl

Program SAFE to unijny instrument finansowy służący udzielaniu państwom członkowskim Unii Europejskiej długoterminowych pożyczek na zakupy w obszarze bezpieczeństwa i obrony. W polskiej polityce od pewnego czasu toczy się aktywny spór pomiędzy rządem Donalda Tuska a opozycją dotyczący tego, czy Polska powinna do niego przystąpić.

Donald Tusk określa pieniądze z tytułu pożyczki mianem niezbędnych dla polskiej armii. Opozycja natomiast uznaje ją za "łańcuch, którym trzymane będą państwa prowadzące samodzielną politykę" przez Unię Europejską.

Wlazły wśród pięciu procent ludzi. Szczere wyznanie, to było najtrudniejsze

PiS zorganizował już w tej sprawie nawet konwencję programową w Stalowej Woli, podczas której zdecydowanie sprzeciwiło się programowi. Donald Tusk również postanowił pojawić się w woj. podkarpackim i nagrał tam odpowiedź skierowaną do opozycji.

- Postaram się to wytłumaczyć: 20 mld tylko dla tej huty w Stalowej Woli, na Podkarpaciu, w Polsce. Dotarło, zakute łby? - grzmiał kilka dni temu, a jego słowa spotkały się ze stanowczą reakcją społeczeństwa.

Gwiazdor nie wytrzymał. Jasno o swoich poglądach politycznych. "Nie jestem za Tuskiem, Nawrockim i Kaczyńskim"

Afery politycznej nie omieszkał skomentować Marcin Najman, który w nagraniu na platformie X otwarcie wskazał, że konflikt obu stron jest bezsensowny. Gwiazdor freak fightów zapewnił również, że w jego opinii rząd i opozycja nie powinny spekulować nad możliwością uzyskania pieniędzy, tylko jak najszybciej z nich skorzystać i dozbroić polską armię.

- Pieniądze na polską armię to jest absolutny priorytet. Jeżeli ktoś uważa inaczej, pogrywa sobie interesem kraju w sposób bardzo nieodpowiedzialny i niebezpieczny. Wojsko Polskie jest jedynym gwarantem polskiej niepodległości. Jeżeli jest szansa je dozbroić, to należy to zrobić - powiedział.

Słowa popularnego "Cesarza" zostały uznane przez część użytkowników za bezpośrednie poparcie dla polityki Donalda Tuska, a nie jedynie dla decyzji o przystąpieniu do unijnego programu. Najmanowi się to nie spodobało i w kolejnym wpisie rozwiał on już wszelkie wątpliwości dotyczące tego, kogo popiera.

- Dla jasności. Ja nie jestem za Tuskiem, ja nie jestem za Nawrockim i ja nie jestem za Kaczyńskim. Ja jestem za Wojskiem Polskim! - napisał.

Najman regularnie komentuje to, co dzieje się w Polsce, ale zdaje się, że nie ma on wyraźnych upodobań dotyczących danej partii. Mężczyzna stara się kierować w swoich publikacjach tym, co w jego zdaniu jest dobre dla ojczyzny.

Mężczyzna w garniturze stoi za nowoczesną mównicą, przemawiając do publiczności. W tle znajduje się niebiesko-czerwone podświetlenie oraz fragment dużego ekranu.
Donald Tusk reaguje na słowa Karola NawrockiegoKrzysztof KaniewskiReporter
Mężczyzna w garniturze przemawia zza mównicy gestykulując dłońmi na tle rozmytej biało-czerwonej flagi Polski.
Karol NawrockiKlaudia RadeckaAFP
Starszy mężczyzna w ciemnym garniturze i białej koszuli stoi za przezroczystą mównicą, mówi do mikrofonu na tle logo i napisu partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość.
Jarosław Kaczyński, 15.10.2025 r.ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
