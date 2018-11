Podczas gali KSW 46, która odbędzie się 1 grudnia w Gliwicach, zobaczymy między innymi starcia Mameda Chalidowa z Tomaszem Narkunem, Mateusza Gamrota z Kleberem Koike Erbstem, Artura Sowińskiego z Kamilem Szymuszowskim i Roberto Soldicia z Viniciusem Bohrerem.

Wiele osób uważa, że pod względem sportowym to najmocniejsze zestawienie w historii polskiego MMA.



- To, że fani i media tak dobrze przyjęli te zestawienia, wyszło od zewnątrz. Nas, jako federację, w jakimś stopniu zaskoczyło to, że spotkało się to z takim odbiorem. Myślę, że w historii KSW było mnóstwo kart, o których ludzie, klepiąc mnie po ramieniu, mówili, że to jest sztos. Ale rzeczywiście, ta karta jakoś wyjątkowo dotarła do ludzi - skomentował Martin Lewandowski, współwłaściciel KSW.