Najdłuższa walka Materli w historii. Prawie pół godziny mocnych wymian

Na tę szansę Michał Materla czekał od maja 2019 r. kiedy to stracił szansę na ponowne zdobycie pasa mistrzowskiego KSW z rąk świetnie dysponowanego wówczas Scotta Askhama. Od tamtego czasu "Cipao" zaliczył sześć zwycięstw i dwie porażki. Ostatni raz sensacyjnie na PGE Narodowym pokonał Radosława Paczuskiego.

Jako że jest to starcie mistrzowskie, zostało zakontraktowane na pięć rund po pięć minut. Mało kto przewidywał jednak, że bój potrwa cały dystans. Materla zaskakująco spokojnie zaczął pojedynek, a Pawlak miał postawę badawczą, sprawdzał, co przygotował na niego szczecinianin. "Cipao" ruszył po obalenie, ale po chwili kotła starcie wróciło do stójki, gdzie łodzianin kilkukrotnie trafiał szybkimi i celnymi ciosami.