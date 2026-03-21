Nagły zwrot przed FAME MMA 30, a włodarz w końcu powiedział prawdę. Zero złudzeń

FAME MMA 30: Icons ma zagwarantować fanom zarówno te sportowe, jak i freak fightowe emocje. Jednym z zestawień, które idealnie wpisuje się we wspomnianą konwencję, miał być pojedynek Alana Kwiecińskiego z Pawłem Bombą. Na ostatniej prostej drugi z zawodników podjął jednak decyzję o rezygnacji z występu, a w jego miejsce do oktagonu wejdzie Michał "Siwy" Skowronek.

Powodem absencji popularnego "Scarface'a" na początku była choroba, natomiast chwilę po oficjalnym komunikacie organizacji w tej sprawie gwiazdor zdementował swój słaby stan zdrowotny. Bomba nie ukrywał przy tym, że elementem, który poróżnił go z federacją, jest wyłącznie kwestia wypłaty.

Gwiazdor został usunięty z karty FAME MMA 30. Włodarz już się nie kryje. Znamy szczegóły trudnej decyzji

W trakcie jednego z ostatnich odcinków podcastu na kanale "Szalony Tańcula" prowadzący postanowili skonfrontować odmienne stanowiska obydwu stron i zadzwonili do włodarza FAME MMA, Michała "Boxdela" Barona. Mężczyzna, mimo wcześniejszych zapewnień o gorączce Bomby, zdradził, że prawdziwym powodem jego usunięcia z karty walk faktycznie są pieniądze.

Bomba ceni to zestawienie i swój udział w tym zestawieniu dużo mocniej niż ma w kontrakcie. [...] Nie było za bardzo czasu, żeby tę walkę wybić, to chłopaki zrezygnowali z opcji dopłacenia

Baron wskazał, że organizacja prowadziła z Bombą negocjacje do ostatniej chwili, ale ostatecznie kwota, jakiej oczekiwał gwiazdor, okazała się być zbyt wysoka względem jego faktycznego wkładu w promocję gali i zakup PPV przez fanów. "Boxdel" argumentuje decyzję również tym, że mężczyzna nie wzbudziłby tyle samo zainteresowania swoim zestawieniem z Kwiecińskim, co Denis Załęcki pojedynkiem z Bartoszem Szachtą.

FAME MMA 30: Icons rozpocznie się już dziś o godz. 19:30 w PreZero Arenie w Gliwicach. W oktagonie federacji wystąpią m.in. Denis Labryga, Makhmud Muradov czy Marta Linkiewicz.

