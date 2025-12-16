Nagły komunikat ws. "Różala". Miał tylko siedem sekund, nadchodzi hit

Wielkimi krokami zbliża się ostatnia tegoroczna gala organizowana przez KSW. Tym razem czołowi europejscy zawodnicy pokażą się publiczności w Atlas Arenie. Martin Lewandowski i spółka zaplanowali mnóstwo ciekawych starć. Do oktagonu wejdzie między innymi Artur Szpilka. Ponadto polski gigant dosyć niedawno pochwalił się niedawno dodaniem do karty walk konfrontacji Piotra Liska z youtuberem Adamem Josefem, znanym pod pseudonimem "AJ". Mało głośnych pojedynków? 16 grudnia doszedł kolejny.

Tym razem sprawcą zamieszania okazał się Marcin Różalski. Ten po ponad trzech latach ma powrócić do oktagonu. Nie jest to żart, wideo z krótkich negocjacji ze sportowcem już pojawiło się w mediach społecznościowych. Udostępnił je instagramowy profil shockermmasolutions. Na nagraniu widzimy menedżera Artura Ostaszewskiego, który odwiedził fightera w domu. Przedstawił mu wstępne szczegóły dotyczące wydarzenia, a następnie zapytał o zgodę czy wszystko odpowiada 47-latkowi. Popularny "Różal" na odpowiedź miał tylko siedem sekund, ale zgodził się bez wahania.

Marcin Różalski zawalczy na KSW 113. Gala już w najbliższą sobotę

Doświadczony sportowiec wygrany jest jeszcze przed rozpoczęciem starcia. "Szczególny wymiar ma także finansowy aspekt pojedynku. Cały dochód z walki trafi na "Różaland" - miejsce, w którym mieszka Różalski i gdzie opiekuje się dużą liczbą zwierząt, udzielając im realnej pomocy" - czytamy na łamach portalu "inthecage.pl". Kto dokładnie zawalczy z powracającym do oktagonu zawodnikiem? Tego póki co nie wiadomo. Fani jednak mogą spodziewać się grzmotów, bo 47-latek od zawsze słynął z widowiskowych konfrontacji.

W mediach społecznościowych już zresztą zrobiło się poruszenie. "Grubo", "Już nie mogę się doczekać" - piszą internauci. Start sobotniego wydarzenia zaplanowano na godzinę 19:00. Organizatorzy spodziewają się nawet kompletu publiczności.

