Nagłe wieści o problemach Najmana. Prime MMA nie czekało. Oficjalny komunikat

Patryk Górski

To nie tak miało wyglądać. Marcin Najman tymczasowo dołączył do Prime MMA, aby zawalczyć na ich nadchodzącej gali w Częstochowie z Jackiem Murańskim. Na kilka tygodni przed galą popularny "Cesarz" doznał jednak kontuzji, która wyklucza go z głośnego rewanżu z "Muranem". Oficjalny komunikat organizacji i 47-latka nie pozostawia złudzeń w sprawie jego przyszłości. Oto szczegóły.

Marcin Najman ku uciesze wielu kibiców zdecydował się wznowić karierę i stoczyć głośny rewanż z Jackiem Murańskim na Prime MMA 17. Zawodnicy mierzyli się już na Clout MMA 4 w 2024 r. Zwycięstwo padło wówczas łupem popularnego "Murana", który znokautował swojego rywala w 1. rundzie.

"Cesarz" do dziś nie może pogodzić się z przegraną, a konflikt obu panów przez lata narósł do rangi legendarnego w świecie freak fightów. Fani oczekujący na jego rozstrzygniecie nie będą jednak zachwyceni. Najnowszy komunikat Prime MMA potwierdza, że Najman odniósł kontuzję, która wyklucza go z występu na gali w Częstochowie.

W niedzielę, 24 maja, sieć obiegły sensacyjne informacje o urazie kolana odniesionym przez Najmana. Chwilę przed północą do sprawy odniósł się sam zainteresowany wspólnie z Prime MMA. 47-latek w opublikowanym nagraniu pokazał się ze stabilizatorem na kolanie i potwierdził, że jego głośny rewanż z Jackiem Murańskim nie odbędzie się na nadchodzącej gali organizacji.

- Debiut w Prime MMA to dla mnie zupełnie coś nowego, ale będzie musiał o cztery miesiące zostać przesunięty. We wtorek na treningu naderwałem mięsień dwugłowy i w związku z tym, że mi naprawdę na tej walce bardzo zależy, muszę mieć okazję się do niej przygotować. Z taką kontuzją nie jestem w stanie trenować. Jestem zmuszony na 4-6 tygodni zupełnie odstawić aktywność fizyczną i dopiero później po rehabilitacji ruszyć z nowymi przygotowaniami, które mam nadzieję z pełną mocą rozpocznę na koniec lipca. Kolejna gala Prime i tam dokonam tego, co miałem już dokonać teraz - zapewnił "Cesarz".

Warto odnotować, że Najman nie rezygnuje całkowicie z walki z Murańskim, a jedynie odwleka ją w czasie. Były bokser jasno dał do zrozumienia, że w starciu z kontrowersyjnym rywalem nie zależy mu na pieniądzach, a na zwycięstwie. 47-latek tłumaczy, że aby je odnieść, musi być odpowiednio przygotowany, więc wróci do klatki najwcześniej za cztery miesiące.

Przypomnijmy, że Prime MMA 17 odbędzie się 13 czerwca w Hali Sportowej Częstochowa.

