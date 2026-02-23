Nagłe wieści o powrocie gwiazdy do KSW, w grze wielkie pieniądze. Wygadał się dyrektor sportowy
KSW dopiero co zaskoczyło wszystkich fanów, zestawiając Mameda Chalidowa w walce o pas z Pawłem Pawlakiem, a teraz padły konkretne wieści o innej z legend MMA w Polsce. Mowa o Tomaszu Narkunie i jego potencjalnym powrocie do organizacji. Jej dyrektor sportowy, Wojsław Rysiewski, zdradził w programie "Klatka po klatce", że między stronami odbyły się pewne rozmowy. Ich wynik nie zadowoli jednak wielu fanów.
Tomasz Narkun dołączył do KSW w 2014 r., a swoją ostatnią walkę stoczył w niej w 2022 r. Popularny zawodnik znany jako "Żyrafa" długo dzierżył także tytuł mistrza wagi półciężkiej organizacji. Posiadał go blisko siedem lat. Odebrał mu go dopiero Ibragim Chuzhigaev podczas KSW 66 w Szczecinie - przegrana przez decyzję sedziów.
Przez długie lata w federacji Narkun zyskał miano legendy KSW i mierzył się z jej największymi gwiazdami m.in. Mamedem Chalidowem, Goranem Reljiciem oraz Philem De Friesem.
KSW rozmawiało o powrocie swojego byłego mistrza. Nagły problem. "Duże pieniądze"
W ostatnim czasie dyrektor sportowy KSW i matchmaker, Wojsław Rysiewski, wziął udział w programie "Klatka po klatce", w którym zdradził, że organizacja zastanawiała się nad powrotem Tomasza Narkuna do jej oktagonu. Problemem w negocjacjach z gwiazdorem miały okazać się jednak jego wysokie wymagania finansowe. - Tomek, żeby chciało mu się wrócić do czynnego uprawiania sportu, oczekuje bardzo dużych pieniędzy - rozpoczął Rysiewski.
Prowadzący rozmowy próbował dowiedzieć się, o jaką kwotę w kontrakcie dokładnie chodzi i zapytał, czy Narkun żądał od KSW miliona złotych. Rysiewski przyznał, że nie była ona aż tak wysoka, ale i tak prawdopodobnie okazałaby się nieopłacalna pod kątem sprzedażowym.
- Trochę mniejszych, ale takich, których nie udałoby się odrobić, według naszego uznania. Nie wykluczam, że Oktagon skusi się jednak w obliczu, pewnie, niesatysfakcjonującej dla nich sprzedaży biletów - dodał dyrektor sportowy.
Ze słów Rysiewskiego można zrozumieć, że istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo powrotu Narkuna do KSW. Znany dyrektor sportowy wskazuje jednak, że gwiazdor może wystąpić w innej organizacji działającej od pewnego czasu na polskim rynku - czesko-słowackim Oktagon MMA. Federacja posiada bardzo konkurencyjny budżet wobec firmy prowadzonej przez Martina Lewandowskiego i Macieja Kawulskiego.