Tomasz Narkun dołączył do KSW w 2014 r., a swoją ostatnią walkę stoczył w niej w 2022 r. Popularny zawodnik znany jako "Żyrafa" długo dzierżył także tytuł mistrza wagi półciężkiej organizacji. Posiadał go blisko siedem lat. Odebrał mu go dopiero Ibragim Chuzhigaev podczas KSW 66 w Szczecinie - przegrana przez decyzję sedziów.

Przez długie lata w federacji Narkun zyskał miano legendy KSW i mierzył się z jej największymi gwiazdami m.in. Mamedem Chalidowem, Goranem Reljiciem oraz Philem De Friesem.

KSW rozmawiało o powrocie swojego byłego mistrza. Nagły problem. "Duże pieniądze"

W ostatnim czasie dyrektor sportowy KSW i matchmaker, Wojsław Rysiewski, wziął udział w programie "Klatka po klatce", w którym zdradził, że organizacja zastanawiała się nad powrotem Tomasza Narkuna do jej oktagonu. Problemem w negocjacjach z gwiazdorem miały okazać się jednak jego wysokie wymagania finansowe. - Tomek, żeby chciało mu się wrócić do czynnego uprawiania sportu, oczekuje bardzo dużych pieniędzy - rozpoczął Rysiewski.

Prowadzący rozmowy próbował dowiedzieć się, o jaką kwotę w kontrakcie dokładnie chodzi i zapytał, czy Narkun żądał od KSW miliona złotych. Rysiewski przyznał, że nie była ona aż tak wysoka, ale i tak prawdopodobnie okazałaby się nieopłacalna pod kątem sprzedażowym.

- Trochę mniejszych, ale takich, których nie udałoby się odrobić, według naszego uznania. Nie wykluczam, że Oktagon skusi się jednak w obliczu, pewnie, niesatysfakcjonującej dla nich sprzedaży biletów - dodał dyrektor sportowy.

Ze słów Rysiewskiego można zrozumieć, że istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo powrotu Narkuna do KSW. Znany dyrektor sportowy wskazuje jednak, że gwiazdor może wystąpić w innej organizacji działającej od pewnego czasu na polskim rynku - czesko-słowackim Oktagon MMA. Federacja posiada bardzo konkurencyjny budżet wobec firmy prowadzonej przez Martina Lewandowskiego i Macieja Kawulskiego.

