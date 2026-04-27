Nagłe ogłoszenie, a później sceny w oktagonie. Absolutny hit na Prime MMA 17
To już pewne. Kamil "Taazy" Mataczyński zmierzy się z Pawłem Tyburskim na Prime MMA 17. Organizacja potwierdziła zakontraktowanie dwóch freak fightowych weteranów podczas ostatniej gali w Nysie. Ogłoszenie nie obyło się jednak bez kontrowersji. Obaj panowie po wejściu do oktagonu i stanięciu twarzą w twarz, nie kryli względem siebie złych emocji. W ruch poszły także ręce.
Prime MMA nie zwalnia tempa. Organizacja podczas swojej sobotniej gali ogłosiła kolejne głośne starcie z udziałem Kamila "Tazzy'ego" Mataczyńskiego i Pawła Tyburskiego. Obaj zawodnicy mogą pochwalić się naprawdę wysokimi umiejętnościami w sportach walki, więc ich pojedynek od początku wzbudza wśród fanów mnóstwo ekscytacji.
Popularny "Taazy" dopiero niedawno zaznał pierwszej porażki w freak fightowej karierze - przegrana z Gabrielem "Arabem" Al-Sulwi. Tyburski może się natomiast pochwalić bilansem ośmiu zwycięstw i czterech porażek
Sceny w oktagonie, Prime MMA ogłasza głośne starcie. Absolutny hit
Zanim jednak dojdzie do ich starcia, obaj zaprezentowali się widzom podczas gali Prime MMA 16 w Nysie. Spotkaniu "Taazy'ego" z Tyburskim w oktagonie od początku towarzyszyło mnóstwo emocji, które w ostatecznym rozrachunku poskutkowały... atakiem w twarz rywala ze strony tego pierwszego. Panowie nie kryli, że nie pałają do siebie zbytnią sympatią i zawalczą, aby wyjaśnić swój konflikt.
Organizacja chwilę po zajściu w oktagonie zamieściła także krótki wpis promocyjny z twarzami zawodników na platformie X. Dowiadujemy się z niego właśnie o negatywnych emocjach między fighterami, a także formule pojedynku jaką, jest... "Modern MMA: 10 sekund w parterze".
- Konflikt, który między panami ciągnie się już od dawna, w końcu znajdzie swój finał w klatce. Od dłuższego czasu wymiany, zaczepki i napięcie tylko się nakręcały. (...) Kamil wchodzi do tej walki jako posiadacz pasa króla po zwycięstwie nad "Don Kasjo". Do tej pory przegrał tylko raz - z Arabem, który jest aktualnym mistrzem Prime. To pokazuje, na jakim poziomie się znajduje i jaką drogę już przeszedł. Z drugiej strony Tuburski, który według wielu jest jednym z najlepszych freak fighterów. Doświadczenie, chłodna głowa i umiejętność odnajdywania się w każdej sytuacji - czytamy w oficjalnym komunikacie.
Prime MMA 17 odbędzie się już 13 czerwca, ale organizacja na ten moment nie potwierdziła dokładnej lokalizacji swojej nadchodzącej gali. Według branżowych przecieków ma ona mieć miejsce we Wrocławiu. Oficjalną informację w tej sprawie poznamy zapewne dopiero za kilka tygodni.