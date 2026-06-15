Nagła wiadomość od Chalidowa ws. przyszłości. Krótki komunikat, już zdecydował

Ostatnie walki Mameda Chwalidowa w federacji KSW z Mariuszem Pudzianowskim, Scottem Askhamem i Adrianem Bartosińskim sprawiły, że jeden z najbardziej zasłużonych zawodników dla polskiej organizacji stanął przed kolejną szasną na zdobycie mistrzowskiego pasa wagi średniej KSW.

Starcie z Pawłem Pawlakiem nie skończyło się jednak dla Mameda tak, jakby sobie tego życzył. W 4. rundzie kwietniowego starcia, sędzia przerwał pojedynek przed czasem i to Pawlak wyszedł z oktagonu zwycięsko (przez TKO).

Chalidow, udzielając w okatgonie wywiadu zaraz po zakończeniu walki, wyraźnie bił się z myslami, czy nie powienien w tym momencie zakończyć swojej sportowej kariery, jednak ostatecznie żadna deklaracja w tej kwestii nie padła i Mamed dał sobie jeszcze czas na przemyślenie, co dalej. - Zostawię to jeszcze na jakiś czas i zobaczymy, co dalej - mówił w rozmowie z mediami, kiedy emocje już opadły.

I jak się właśnie okazuje, podjął on już raczej decyzję, o czym dobitnie świadczy jego ostatni post w mediach społecznościowych.

- W następnej walce zrobię wszystko żeby być tu i teraz!!! Pozdrawiam serdecznie was kochani - napisał na Instagramie Chalidow jasno dając do zrozumienia, że ma w planach jeszcze kolejną walkę.

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Obecność Mameda Chalidowa na karcie walk gali organizowanej przez federację KSW niezmiennie przyciąga masę fanów na trybuny i przed odbiorniki i z pewnością tym razem również tak będzie.

To, co działo się wokół Chalidowa w ostatnim czasie może również rodzić pytanie, czy nie postanowił on faktycznie po raz ostatni wejść do klatki, dając tym samym walkę pożegnalną. Odpowiedź na to pytanie poznamy jednak w - zapewne, niedalekiej przyszłości, kiedy pojawią się pierwsze potwierdzone informacje o jego ewentualnym starciu.

W czasie swojej kariery w MMA, Chalidow stoczył już 49 walk (38-9-2) i kolejna była jubileuszową, 50. To mogłaby być idealna klamra wpinająca jego bogatą karierę.

Mamed Chalidow Adam Jankowski/REPORTER East News

Mamed Chalidow Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Mamed Chalidow - KSW KSW materiały prasowe





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