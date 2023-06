Na Arturze Borucu się nie skończy. Sławomir Peszko ma ambitne plany

Sławomir Peszko choć w barwach narodowych nie występuje już od ładnych paru lat, nadal cieszy się ogromną popularnością i sympatią wśród kibiców. Urodzony w Jaśle gwiazdor z ostatnich latach występował jako pomocnik w barwach klubu Wieczysta Kraków . Poza karierą piłkarską spełniał się jeszcze m.in. w roli eksperta. Były gwiazdor "Biało-Czerwonych" wraz z ekipą Interii Sport wybrał się bowiem do Kataru , gdzie miał okazję podziwiać swoich kolegów w akcji podczas ubiegłorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej . Krótko po tym w sieci zaczęły się pojawiać pogłoski mówiące o tym, że piłkarz już wkrótce porzuci futbol by zadebiutować... we freak fightach . Nikt jednak nie podejrzewał, że plotki te w pewnym stopniu okażą się prawdziwe.

W czerwcu Peszko przekazał kibicom smutne wieści . "Nadszedł moment, aby powiedzieć koniec — mijający sezon jest moim ostatnim na boiskach . (...) Zawsze walczyłem o swoje i czerpałem z piłki na maxa! Ocenę moich występów pozostawiam Wam. Koniec to jednak równocześnie początek — mogę Was zapewnić, że dopiero teraz BĘDZIE SIĘ DZIAŁO " - napisał na swoim profilu na Instagramie.

Sławomir Peszko założył federację freak fightową. Chce, by w oktagonie pojawili się znani piłkarze