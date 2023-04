Murański wściekle atakuje Tańculę za pomówienia. "Siewco nienawiści"

Najbliższa gala FAME MMA zaplanowana jest na 20 maja w Łodzi , a w minioną środę miała miejsce pierwsza konferencja zapowiadająca nadchodzące wydarzenie. W jej trakcie Robert Pasut wrócił do tematu śmierci Mateusza Murańskiego, wytykając środowisku freak fight zdecydowanie za dużą pochopność w wydawaniu sądów na temat przyczyn odejścia 28-latka.

FAME MMA. Jacek Murański atakuje Arkadiusza Tańculę

- Chciałem prosić o minutę ciszy dla wszystkich, którzy godzinę, dwie godziny po śmierci Mateusza wiedzieli, jaka była przyczyna zgonu i wypowiadali się w mediach. Pobiegli do kamer i od razu wiedzieli, że albo się zaćpał, albo popełnił samobójstwo. J ak jesteście wszyscy takimi geniuszami, to zatrudnijcie się proszę w policji kryminalnej, bo mało kto jest w stanie stwierdzić takie rzeczy po godzinie - powiedział.

Zwrócił się on także bezpośrednie do również obecnego na konferencji Arkadiusza Tańculi. Ten z kolei na swoją obronę powiedział, że był zasypywany wiadomościami, a jedna z nich miała być od prokuratorki. Fragment z wypowiedzią Pasuta na swoim facebookowym profilu udostępnił ojciec Mateusza, Jacek Murański , jednocześnie w dosadnych słowach atakując Tańculę i zarzucając mu sugerowanie własnej winy w śmierci syna.

- A ty Tańculo, który już kilka godzin po największej tragedii naszego życia autorytatywnie stwierdziłeś, że przyczyną dramatu naszego dziecka było samobójstwo i powodowany ślepą nienawiścią do mnie insynuowałeś pokrętnie winę ojca za śmierć syna...Tańcula wywołałeś tym samym ogólnopolskie ujadanie hien tobie podobnych nad jeszcze ciepłym ciałem naszego dziecka... - napisał Jacek Murański

Historia konfliktu Tańculi z rodziną Murańskich jest długa, a w jego trakcie 34-latek walczył na galach FAME MMA zarówno z Jackiem, jak i Mateuszem Murańskim. Z młodszym z rodu zdążył jednak się pogodzić przed tragicznymi wydarzeniami. - Kto tobie Tańcula wysłał takiego smsa? Prokuratorka? Tańcula naprawdę? Tańculo siewco nienawiści, ty naprawdę dziś to powiedziałeś, a przecież ty nie jesteś aż tak głupi żeby naprawdę wierzyć w to, że napisała do ciebie jakaś prokuratorka. [...] Arek Tańcula czyli: NIC NIE WIEM ALE SIĘ WYPOWIEM... Byle cytowali... Prawda Tańcula? Prawda? Prawda! - zakończył w swoim wpisie Jacek Murański (pisownia oryginalna - przyp.red.).