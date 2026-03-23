Murański poznał rywala na Prime MMA 16. Organizacja ogłasza absolutny hit

Od kilku tygodni w sieci krążyło wiele spekulacji na temat kolejnego rywala dla Jacka Murańskiego, a wśród potencjalnych oponentów pojawiali się m.in. Arkadiusz Tańcula, Paweł Jóźwiak czy były zawodnik KSW i popularny raper Paweł "Popek" Mikołajuw. Dziś już wiemy, że to właśnie ostatni z wymienionych mężczyzn jako następny skrzyżuje rękawice z popularnym skandalistą.

Murański zaciera ręce, głośny powrót do Prime MMA. Organizacja potwierdza absolutny hit

Prime MMA 16: KON-SE-KWEN-CJE odbędzie się 25 kwietnia w Regionalnym Centrum Sportowym w Lubinie, a organizacja w niedzielę, 22 marca, potwierdziła, że w trakcie gali dojdzie do głośnego pojedynku "Murana" z "Popkiem".

- Historia, która była budowana długo, pełna napięcia, niedomówień i momentów, które pamięta każdy koneser freak fightów. Między innymi to właśnie dzięki nim wszyscy kojarzą słynne: "Arek, Arek, Arek". To właśnie te dwie postacie, jeszcze na planie filmu "Asymetria", uruchomiły efekt domina, który z czasem przerodził się w jeden z największych i najbardziej konfliktowych wątków w świecie freak fightów. Dziś to uniwersum się domyka i w końcu stają naprzeciw siebie. Teraz nie będzie już miejsca na uniki - czytamy w oficjalnym ogłoszeniu organizacji.

Rozwiń

Mikołajuw i Murański od pewnego czasu wymieniali się uszczypliwościami w sieci. Pierwszy z mężczyzn kilka dni temu parodiował rywala w nagraniu na Instagramie, a ten odpowiedział mu tajemniczą zapowiedzią spotkania i wyjaśnienia sobie wszystkiego już w kwietniu. Wiele wskazuje na to, że wspomniane działania prawdopodobnie miały na celu w pewien sposób podgrzać atmosferę między mężczyznami przed ogłoszeniem, które nadeszło chwilę później.

Nadchodzący występ na Prime MMA 16 będzie dla "Popka" także powrotem do organizacji po ponad trzech latach - w listopadzie 2022 r. raper przegrał z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim i od tamtej pory nie pojawiał się we freak fightowym oktagonie. "Muran" to natomiast etatowy zawodnik federacji, który zawalczył na jej dwóch ostatnich galach i stoczył dla niej łącznie aż sześć pojedynków.

Jacek Murański Karol Makurat Reporter

Popek TOMASZ RADZIK/SE East News

Jacek Murański, Paweł "Popek" Mikołajuw Lukasz Sobala / PressFocus/NEWSPIX.PL/SZYMON STARNAWSKI /POLSKA PRESS/Polska Press/East News Newspix/East News

