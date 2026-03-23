Murański poznał rywala na Prime MMA 16. Organizacja ogłasza absolutny hit

Patryk Górski

Stało się to, czego wielu fanów się spodziewało. Prime MMA oficjalnie ogłosiło występ Jacka Murańskiego na swojej nadchodzącej gali w Lubinie. Rywalem freak fightowego skandalisty będzie były zawodnik KSW i popularny raper Paweł "Popek" Mikołajuw. Ta dwójka nie darzy się zbytnią sympatią, więc szykuje się naprawdę krwawy pojedynek w oktagonie.

Jacek "Muran" Murański, umięśniony, łysy mężczyzna wykonujący gest ręką na ciemnym tle
Jacek "Muran" Murański Lukasz Sobala / PressFocusNewspix.pl

Od kilku tygodni w sieci krążyło wiele spekulacji na temat kolejnego rywala dla Jacka Murańskiego, a wśród potencjalnych oponentów pojawiali się m.in. Arkadiusz Tańcula, Paweł Jóźwiak czy były zawodnik KSW i popularny raper Paweł "Popek" Mikołajuw. Dziś już wiemy, że to właśnie ostatni z wymienionych mężczyzn jako następny skrzyżuje rękawice z popularnym skandalistą.

Tak Lewandowski wparował na zgrupowanie reprezentacji Polski. Po królewsku

Prime MMA 16: KON-SE-KWEN-CJE odbędzie się 25 kwietnia w Regionalnym Centrum Sportowym w Lubinie, a organizacja w niedzielę, 22 marca, potwierdziła, że w trakcie gali dojdzie do głośnego pojedynku "Murana" z "Popkiem".

- Historia, która była budowana długo, pełna napięcia, niedomówień i momentów, które pamięta każdy koneser freak fightów. Między innymi to właśnie dzięki nim wszyscy kojarzą słynne: "Arek, Arek, Arek". To właśnie te dwie postacie, jeszcze na planie filmu "Asymetria", uruchomiły efekt domina, który z czasem przerodził się w jeden z największych i najbardziej konfliktowych wątków w świecie freak fightów. Dziś to uniwersum się domyka i w końcu stają naprzeciw siebie. Teraz nie będzie już miejsca na uniki - czytamy w oficjalnym ogłoszeniu organizacji.

Zobacz również:

Marcin Najman
Sportowe życie

Najman starł się z legendą reprezentacji Polski. Słowa niosą się po sieci

Patryk Górski
Patryk Górski

Mikołajuw i Murański od pewnego czasu wymieniali się uszczypliwościami w sieci. Pierwszy z mężczyzn kilka dni temu parodiował rywala w nagraniu na Instagramie, a ten odpowiedział mu tajemniczą zapowiedzią spotkania i wyjaśnienia sobie wszystkiego już w kwietniu. Wiele wskazuje na to, że wspomniane działania prawdopodobnie miały na celu w pewien sposób podgrzać atmosferę między mężczyznami przed ogłoszeniem, które nadeszło chwilę później.

Nadchodzący występ na Prime MMA 16 będzie dla "Popka" także powrotem do organizacji po ponad trzech latach - w listopadzie 2022 r. raper przegrał z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim i od tamtej pory nie pojawiał się we freak fightowym oktagonie. "Muran" to natomiast etatowy zawodnik federacji, który zawalczył na jej dwóch ostatnich galach i stoczył dla niej łącznie aż sześć pojedynków.

Jacek Murański
Jacek MurańskiKarol MakuratReporter
Mężczyzna w sportowym stroju promocyjnym oraz pomarańczowym szlafroku i czapce z daszkiem tyłem do przodu stoi na tle tablicy z logo sponsorów podczas oficjalnego ważenia przed galą sportową.
PopekTOMASZ RADZIK/SEEast News
Dwóch umięśnionych mężczyzn o ogolonych głowach, zdeterminowane miny i gotowa postawa do walki; jeden z nich stoi bez koszulki w oświetleniu studyjnym, drugi ubrany jest w czarno-żółtą sportową koszulkę z napisem 'Armageddon' oraz białe rękawice, na tl...
Jacek Murański, Paweł "Popek" MikołajuwLukasz Sobala / PressFocus/NEWSPIX.PL/SZYMON STARNAWSKI /POLSKA PRESS/Polska Press/East NewsNewspix/East News
FAME MMA 17. "Wac Toja" po wygranej walce z Sebastianem Fabijańskim. WIDEOINTERIA.TV

