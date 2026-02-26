Jacek Murański jest żywą legendą freak fightów. To właśnie 57-letni zawodnik w trakcie jednej z konferencji FAME MMA zainicjował wykorzystanie "klatki rzymskiej" jako oficjalnej areny do walki. Pomysł gwiazdora został zrealizowany i przez lata zachwycał fanów organizacji.

Popularny "Muran" w szeregach FAME MMA wielokrotnie mierzył się także z Arkadiuszem Tańculą, ale żaden z pojedynków nie został przez niego dotychczas wygrany. W dodatku między panami przez lata trwał realny konflikt, który już niedługo może mieć swoją kolejną odsłonę.

To byłby wielki hit. Jacek Murański wskazał rywala, zaskakujący wybór

W środę wieczorem, 25 lutego, Jacek Murański postanowił zaskoczyć wszystkich fanów i za pośrednictwem Instagrama wyzwał Arkadiusza Tańculę do rewanżu. W krótkim materiale "Muran" najpierw zaprezentował fragment swoich umiejętności, a następnie zwrócił się w stronę kamery, mówiąc do włodarza, że czeka go prawdziwe piekło już podczas kwietniowej gali.

- Arek, Arek, Arek Tańcula. To co, Tańcula, do zobaczenia w kwietniu. Do zobaczenia w piekle! - powiedział.

Na reakcję włodarza medialnego Prime MMA nie trzeba było długo czekać. Tańcula również odpowiedział Murańskiemu poprzez instastory. Słowa zawodnika mogą się jednak nie spodobać rywalowi, gdyż zdecydował się on podważyć umiejętności 57-latka, wskazując na jego kilkukrotną przegraną w ich starciach.

- Trzy razy już przegrałeś - napisał, dodając przy tym emotikonę symbolizującą rozbawienie.

Na ten moment Prime MMA ani jej włodarz nie potwierdzili, że faktycznie dojdzie do pojedynku pomiędzy nim a "Muranem". Niewykluczone, że w przypadku dużego zainteresowania walką w sieci organizacja podejmie pewne kroki, które umożliwią jej zorganizowanie. Dokładna data następnej gali federacji nie została opublikowana.

