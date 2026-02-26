Murański nie wytrzymał, wyzwał rywala do walki. Absolutny hit

Patryk Górski

Patryk Górski

Wiele wskazuje na to, że Jacek Murański zawalczy na Prime MMA 16. Gwiazdor w ostatnim czasie odnowił swój kontrakt z organizacją, a teraz nagle zaczepił jednego z potencjalnych rywali do występu na gali. Chce wielkiego rewanżu z Arkadiuszem Tańculą. Sposób, w jaki włodarz federacji zareagował na wyzwanie, może się jednak nie spodobać "Muranowi".

Mężczyzna w czarnej koszulce z widocznymi logotypami sponsorów demonstruje zaciśnięte pięści i skoncentrowaną minę, znajduje się w otoczeniu innych osób, tło stanowią fragmenty dużych napisów.
Jacek MurańskiLukasz Sobala / PressFocus/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Jacek Murański jest żywą legendą freak fightów. To właśnie 57-letni zawodnik w trakcie jednej z konferencji FAME MMA zainicjował wykorzystanie "klatki rzymskiej" jako oficjalnej areny do walki. Pomysł gwiazdora został zrealizowany i przez lata zachwycał fanów organizacji.

Świątek pod presją, możliwa wielka zmiana. I to tuż po Indian Wells

Popularny "Muran" w szeregach FAME MMA wielokrotnie mierzył się także z Arkadiuszem Tańculą, ale żaden z pojedynków nie został przez niego dotychczas wygrany. W dodatku między panami przez lata trwał realny konflikt, który już niedługo może mieć swoją kolejną odsłonę.

To byłby wielki hit. Jacek Murański wskazał rywala, zaskakujący wybór

W środę wieczorem, 25 lutego, Jacek Murański postanowił zaskoczyć wszystkich fanów i za pośrednictwem Instagrama wyzwał Arkadiusza Tańculę do rewanżu. W krótkim materiale "Muran" najpierw zaprezentował fragment swoich umiejętności, a następnie zwrócił się w stronę kamery, mówiąc do włodarza, że czeka go prawdziwe piekło już podczas kwietniowej gali.

- Arek, Arek, Arek Tańcula. To co, Tańcula, do zobaczenia w kwietniu. Do zobaczenia w piekle! - powiedział.

Zobacz również:

FAME MMA
MMA

To już pewne, legenda FAME MMA wraca. Organizacja potwierdza głośne starcie

Patryk Górski
Patryk Górski

Na reakcję włodarza medialnego Prime MMA nie trzeba było długo czekać. Tańcula również odpowiedział Murańskiemu poprzez instastory. Słowa zawodnika mogą się jednak nie spodobać rywalowi, gdyż zdecydował się on podważyć umiejętności 57-latka, wskazując na jego kilkukrotną przegraną w ich starciach.

- Trzy razy już przegrałeś - napisał, dodając przy tym emotikonę symbolizującą rozbawienie.

Na ten moment Prime MMA ani jej włodarz nie potwierdzili, że faktycznie dojdzie do pojedynku pomiędzy nim a "Muranem". Niewykluczone, że w przypadku dużego zainteresowania walką w sieci organizacja podejmie pewne kroki, które umożliwią jej zorganizowanie. Dokładna data następnej gali federacji nie została opublikowana.

Dwóch wytatuowanych mężczyzn podczas konfrontacji twarzą w twarz, jeden z nich uderza drugiego w twarz, w tle osoba z pasem mistrzowskim i dwie inne osoby obserwujące sytuację.
Prime MMA 13: Taazy vs TańculaPRIME MMAmateriały prasowe
Dwóch mężczyzn na pierwszym planie napina mięśnie ramion, stojąc naprzeciwko siebie w pozie rywalizacyjnej, za nimi znajdują się inni uczestnicy wydarzenia, na stole widoczne są suplementy diety oraz napój.
Prime MMA 13: "Taazy" vs TańculaPRIME MMAmateriały prasowe
Dwóch umięśnionych mężczyzn pozuje w bieliźnie sportowej na tle reklamowym podczas ceremonii ważenia przed walką, jeden z nich pokazuje zgięte ramiona, drugi stoi wyprostowany z tatuażem na ręce.
"Arab" vs "Taazy" na PRIME MMA 15PRIME MMAmateriały prasowe
Morderczy bój na gali Peszki. Bohater przyznał się do problemów WIDEOAdam LewickiINTERIA.TV

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja