Morderczy nokaut i od razu odpalił się Błachowicz. Te słowa obiegają świat

Do spektakularnego nokautu doszło w nocy z soboty na niedzielę, kiedy to podczas gali UFC 303 w Las Vegas Alex Pereira znokautował Jiriego Prohazkę potężnym kopnięciem na głowę. Cały bój z bliska miał okazję oglądać Jan Błachowicz, który rok temu mierzył się z Brazylijczykiem, a wynik pojedynku został kwestią sporną. "Cieszyński Książę" nie pozostał obojętny wieczornemu wydarzeniu i na gorąco skomentował wyczyn "Poatana". - Przegrał ze mną, muszę to udowodnić - podkreślił polski wojownik.