Morderczy bój w walce wieczoru. Tyburski wygrywa po skrajnym wyczerpaniu

Gala Prime MMA 17 odbyła się 13 czerwca w Hali Sportowej Częstochowa. Organizacja, której prezesem jest Tomasz Bezrąk, mocno zaskoczyła fanów niezwykle długą kartą walk, w której ostatecznie znalazło się aż 13 emocjonujących zestawień.

Bohaterami wielkiej walki wieczoru zostali Kamil "Taazy" Mataczyński i Paweł "Tybori" Tyburski. Doświadczeni freak fighterzy zmierzyli się w klatce w unikalnej formule MMA z ograniczeniem do 10 sekund zwarcia w parterze. Po niezwykle widowiskowych trzech rundach, pełnych efektownych i krwawych wymian ciosów w stójce, sędziowie punktowi byli całkowicie jednogłośni. Oficjalnym zwycięzcą tego starcia został drugi z nich.

Walka wieczoru Prime MMA 17 nie zawiodła

Pierwsza runda walki wieczoru gali Prime MMA 17 mogła mocno zaskoczyć wielu fanów. Tyburski wyraźnie zdominował w niej Mataczyńskiego, który po końcowym gongu schodził do swojego narożnika z widocznymi obawami o dalszy przebieg ich starcia.

Gorszy czas w pierwszych trzech minutach nie zniechęcił jednak popularnego "Tazzy'ego". Zawodnik postanowił twardo postawić się rywalowi, ale Tyburski w dalszym ciągu bezlitośnie trafiał go celnymi kopnięciami oraz mocnymi ciosami w stójce.

Trzecia runda, wydawać by się mogło, padła ostatecznie łupem Mataczyńskiego. Ku ogromnemu zdziwieniu zgromadzonej publiczności sędziowie punktowi po ostatnim gongu byli jednak całkowicie jednogłośni, a w gestii zwycięstwa w górę powędrowała ręka Tyburskiego.

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Prime MMA youtube.com/@PRIMESHOWMMA materiały prasowe

PRIME MMA: Kamil "Tazzy" Mataczyński PRIME MMA materiały prasowe

Paweł "Tybori" Tyburski i Marcin "POLISH ZOMBIE" Wrzosek TOMASZ RADZIK/AGENCJA SE/East News Newspix/East News





Tomasz „Zadyma” Gromadzki wygrywa z Piotrem „Tyborim” Tyburskim. FAME MMA 19 INTERIA.TV