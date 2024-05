Mordercze kopnięcie i "urwana noga". Wielkie popisy polskich wojowników

Początkowo przeciwnikiem Adriana Bartosińskiego miał być Andrzej Grzebyk. Co ciekawe, panowie mierzyli się już wcześniej i na KSW 67 w drugiej rundzie zwyciężył pierwszy z wymienionych. Teraz "DoubleChamp" musiał się wycofać z powodu kontuzji, a na jego miejsce wskoczył Igor Michaliszyn. Bartosiński drugi raz podchodził do obrony pasa, który wywalczył w walce z Arturem Szczepaniakiem na KSW 81. Później "Bartos" udanie obronił go w starciu z Salahdinem Parnassem. Polak tym samym pokrzyżował plany Francuza, który chciał zostać potrójnym mistrzem KSW.

Reklama