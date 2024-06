Mordercze duszenie. Fajerwerki i dramatyczne zakończenie wielkiego hitu na KSW

To jest zdecydowanie najdłuższa historia walk pomiędzy dwoma zawodnikami w historii polskiego MMA. Sebastian Przybysz i Jakub Wikłacz w przeszłości mierzyli się aż cztery razy. Pierwsze starcie odbyło się poza KSW i wówczas lepszy był zawodnik z Olsztyna, później już w szeregach polskiej organizacji "Sebić" udanie się zrewanżował.

Wydawało się, że przyszedł czas na ostateczne wyjaśnienie w trzecim boju. Wówczas na szali zawisł już pas kategorii koguciej. To był bardzo zacięty pojedynek, a sędziowie nie byli jednomyślni. Ostatecznie trofeum zawisło na barkach "Masy". Przybysz nawoływał o rewanż i go dostał. Na KSW 86 nie było jednak happy endu. Wikłacz prowadził starcie pod swoje dyktando, ale popełnił nieumyślny faul, przez co Przybysz nie mógł kontynuować walki. I w ten sposób oto powstały podwaliny pod batalię numer pięć.