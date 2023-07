Mordercza walka Jana Błachowicza. Musieli zadecydować sędziowie

Jan Błachowicz wrócił do klatki UFC po siedmiu miesiącach przerwy. Wcześniejsze starcie Polaka z Magomedem Ankalajewem zakończyło się... remisem. "Cieszyński Książę" tym samym był bardzo blisko powrotu na tron kategorii półciężkiej. Teraz starcie Polaka z Alexem Pereirą uznane było za eliminator do kolejnej walki o pas mistrzowski , choć Początkowo zastanawiano się nawet, czy nie powiesić trofeum na szali wspomnianego boju.

Dla Brazylijczyka był to debiut w wyższej dywizji. Do UFC wdarł się przebojem , zadebiutował już w swojej piątej zawodowej walce, a dwa pojedynki później dostał walkę o pas mistrzowski. Wszystko dlatego, że ówczesny czempion Israel Adesanya miał zatargi z "Poatanem" z czasów kariery kickbokserskiej. Pereira tym samym z rekordem 7-1 został mistrzem amerykańskiej organizacji , choć w rewanżu Nigeryjczyk odebrał mu tytuł z powrotem.

Starcie zakontraktowano na trzy rundy po pięć minut. Jan Błachowicz podszedł do umiejętności stójkowych rywala z dużym respektem i od razu poszedł po obalenie. Dojście do nóg było niedokładne, Pereira złapał Polaka w gilotynę i stopniowo odbierał tlen naszemu zawodnikowi.

Zawodnicy przenieśli się pod siatkę, gdzie Biało-Czerwony sprowadził Brazylijczyka i od razu wszedł za plecy, zapiął duszenie, ale nie zmusił początkowo "Poatana" do poddania się. Mimo wszystko przez długi czas miał dominującą pozycję, w której szukał skończenia.

UFC 291: Jan Błachowicz- Alex Pereira

Pereira dotrwał do drugiego starcia, a pierwszą odsłonę sędziowie z pewnością zapisali na konto "Cieszyńskiego Księcia". Drugą panowie zaczęli nieco spokojniej Polak musiał uważać na mordercze ciosy Brazylijczyka, który wywierał minimalną presję, ale to Błachowicz wszedł idealnie w tempo w biodra rywala i ponownie go obalił. "Poatan" po minucie zdołał jednak wstać.