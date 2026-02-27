Mocne oskarżenia w kierunku Wojtka Goli. Milioner nie wytrzymał. Ogromne konsekwencje

Kilka dni temu do sieci trafiły zdjęcia jednego z influencerów, który brał udział w wydarzeniu "Influo" w siedzibie agencji w gminie Konstancin-Jeziorna pod Warszawą. Twórca internetowy zaskoczył wówczas wszystkich fanów informacją o tym, że w trakcie imprezy miał zostać... pobity, a także pozbawiony telefonu.

- Tak się skończyła domówka u Wojciecha Goli. Nie dość, że zostałem pobity i wylądowałem na SOR, to zostałem okradziony z telefonu, na którym miałem nagrane całe zajście - napisał, dołączając zdjęcia z widocznymi siniakami oraz zadrapaniami na skórze.

Na reakcję Wojciecha Goli nie trzeba było długo czekać. W czwartkowe popołudnie, 26 lutego, były włodarz FAME MMA umieścił na swoim Instagramie oświadczenie, które przedstawia zupełnie inną wersję wydarzeń niż ta wskazana przez wspomnianego twórcę.

Gwiazdor reaguje na głośny skandal. Jasny komunikat. "Sprawą zajmują się organy ścigania"

Wojciech Gola poinformował fanów przede wszystkim o "próbie zbudowania medialnej narracji na jednostronnej wersji wydarzeń" przez influencera, a także zdradził, że sprawą zajęła się już jego kancelaria oraz organy ścigania. Wcześniej były włodarz FAME MMA opowiedział jednak o nieznanych dotąd szczegółach wydarzeń z siedziby "Influo".

- W przestrzeni publicznej padają słowa o "napadzie" i "kradzieży", kierowane pod moim adresem oraz pod adresem agencji ochrony. To nieprawda. Nie będę wymieniał nazwiska tej osoby. Nie zamierzam dokładać jej dodatkowej atencji. Był uczestnikiem wydarzenia organizowanego przez Influo. Początkowo bawił się normalnie, jednak z czasem jego zachowanie zaczęło budzić niepokój wśród gości i organizatorów. Ochrona zgłosiła mi, że jest wulgarny, ubliża innym uczestnikom i eskaluje napięcie - rozpoczął.

Zdaniem Wojciecha Goli prowokatorem całego zajścia miał nie być on ani nikt z jego ochrony, a właśnie influencer, który rozpowszechnia informacje na temat rzekomego napadu na swoją osobę.

- Poprosiłem, aby opuścił dom. Równolegle decyzję o wyprowadzeniu podjęła również ochrona po zgłoszeniach od uczestników. Nie został "miło wyproszony". Zaczął się awanturować i stawiał opór przy opuszczaniu terenu wydarzenia. Po wyprowadzeniu stał pod bramą, blokował "Ubery" i zawracał kierowców. Według relacji świadków doszło również do naruszenia nietykalności dwóch osób. Te osoby złożyły zawiadomienia na policji - dodał.

Na koniec oświadczenia Wojciech Gola zapewnił również, że na miejsce została wezwana policja oraz karetka, a służby podjęły niezbędne czynności wobec agresora. Mężczyzna miał zostać zatrzymany, a następnie odmówić wykonania obdukcji.

Na ten moment brak wystarczających informacji, aby stwierdzić, która ze stron mówi prawdę. O tym orzeknie prawdopodobnie dopiero sąd, jeżeli Wojciech Gola zdecyduje się na wszczęcie postępowania przeciwko mężczyźnie. Niewykluczone, że w takim wypadku wspomnianego influencera będą czekały spore konsekwencje prawne.

