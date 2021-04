Zwycięzca turnieju walk na gołe pięści, Marek Samociuk (2-1) nowym rywalem Izu Ugonoha (1-0, 1 KO) na gali KSW 60. Zawodnik z Białej Podlaskiej zastąpi Uğura Özkaplana, który wypadł z sobotniego starcia z powodu choroby.

Marek Samociuk powoli wyrasta na specjalistę od wskakiwania do walk w ostatniej chwili. Co ciekawe, póki co zawsze udawało mu się wyjść zwycięsko z tego typu starć. Reprezentant klubu Dziki Wschód do tej pory stoczył trzy zawodowe starcia w MMA. Po wygranym i przegranym pojedynku w 2019, w minionym roku Samociuk w ostatniej chwili wskoczył do turnieju walk na gołe pięści Wotore, gdzie zwyciężył po pokonaniu trzech rywali jednego wieczoru. Ostatnio zawodnik z Białej Podlaskiej ponowie zgodził się wskoczyć do starcia z utytułowanym zapaśnikiem Tomaszem Janiszewskim i także cieszył się z wygranej.

Izu Ugonoh na gali KSW 60 po raz drugi wejdzie do klatki KSW. Reprezentant WCA Fight Team założył małe rękawice po raz pierwszy na KSW 54, gdzie pokonał przez nokaut techniczny w pierwszej odsłonie Quentina Domingosa. Pochodzący z Gdańska zawodnik ma za sobą bogatą karierę w sportach uderzanych. Ugonoh ma na koncie tytuły mistrza Europy oraz świata amatorów w formule K-1. Wielokrotnie stawał również na najwyższym stopniu podium w mistrzostwach Polski w kickboxingu. Po udanej przygodzie z tą formułą walki, 34-latek zdecydował się porzucić kopnięcia i skupić się na samych uderzeniach. W boksie zawodowym dorobił się 18 zwycięstw w kategoriach junior ciężkiej oraz ciężkiej.



Walka o pas kategorii ciężkiej | KSW Heavyweight Championship Bout

120,2 kg/265 lb: Phil de Fries (19-6, 3 KO, 12 Sub) vs Tomasz Narkun (18-3, 3 KO, 14 Sub)

Walka o pas kategorii lekkiej | KSW Lightweight Championship Bout

70,3 kg/155 lb: Marian Ziółkowski (22-8-1, 6 KO, 12 Sub) vs Maciej Kazieczko (7-1, 4 KO)

120,2 kg/265 lb: Izu Ugonoh (1-0, 1 KO) vs Marek Samociuk (2-1)

65,8 kg/145 lb: Michał Sobiech 4-0 (3 KO) vs Patryk Kaczmarczyk (6-0, 1 KO, 2 Sub)

83,9 kg/185 lb: Aleksandar Ilić (12-4, 8 KO, 2 Sub) vs Adrian Dudek (5-1, 4 KO, 1 Sub)

65,8 kg/145 lb: Krzysztof Klaczek (12-6, 3 KO, 4 Sub) vs Vojto Barborik (12-1, 1 KO, 9 Sub)

52,2 kg / 115 lb: Aleksandra Rola (3-1, 1 KO) vs Karolina Wójcik (7-2, 2 KO)

80 kg/176 lb: Kacper Koziorzębski (7-3, 4 KO) vs Ion Surdu (10-3, 7 KO, 1 Sub)

61,2 kg/135 lb: Jakub Wikłacz (10-3-1, 8 Sub) vs Patryk Surdyn (5-1, 1 KO, 2 Sub)

