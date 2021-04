Na Twitterze czasami dzieją się dziwne rzeczy. Tylko tam Łukasz Jurkowski może zostać porównany do Marcina Najmana. Autorem tego nietypowego zestawienia jest promotor bokserski Andrzej Wasilewski.

Łukasz "Juras" Jurkowski to jeden z prekursorów polskiego MMA. Był pierwszym mistrzem KSW.

Takich sukcesów nie notował Marcin Najman, chociaż został mistrzem Europy organizacji WKU w K1. Walczył też o pas międzynarodowego mistrza Polski w boksie.

Ostatnie lata w wykonaniu "El Testosterona" to jednak nieudana, ale mocno medialna przygoda z MMA. Najman stał się tak znany, że zaczęto go porównywać do innych zawodników, z "Jurasem" na czele.

Obu zawodników zestawił szef grupy Knockout Promotions Andrzej Wasilewski. Promotor bokserski stwierdził na Twitterze, że Najman jest weselszy i dowcipniejszy od "Jurasa". Zawodnik z Warszawy szybko zareagował na to porównanie.

"Oho kolejny samotny wieczór na twitterku" - napisał Jurkowski.

Pomiędzy panami wywiązała się zażarta, ale sympatyczna dyskusja. Obaj podeszli do sprawy z dystansem.

MP



