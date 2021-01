Jan Błachowicz, który we wrześniu został mistrzem największej organizacji MMA na świecie - UFC - ma niecodzienną pasję. W wolnych chwilach z upodobaniem oddaje się grom komputerowym oraz... planszowym. Ta ostatnia rozrywka angażuje polskiego mistrza na długie godziny. Mimo zbliżającej się pierwszej obrony mistrzowskiego pasa UFC oraz niedawnych narodzin syna, "Cieszyński Książę" dał namówić się na występ w programie "GamePlay SHOW" w Polsat Games, w którym rozegrał partyjkę w grze z uniwersum "Władcy Pierścieni". Jak poradził sobie nasz mistrz? Odpowiedź w niedzielę o 22.00 w Polsat Games.

Polsat Games to kanał telewizyjny dedykowany fanom technologii, komiksów oraz gier - również tych, które do zabawy nie wymagają prądu ( kliknij TUTAJ, by dowiedzieć się więcej ). I to właśnie wszelkiej maści "planszówkom" oraz "karciankom" poświęcony jest nowy program zatytułowany "GamePlay SHOW". Gospodarzami blisko godzinnej audycji są, doskonale znani widzom Polsatu Games, Piotr Augustyniak i Marcin Szmidt.

Duet wszechstronnie uzdolnionych showmanów jesienią 2019 roku wprowadzał już widzów w annały "gier bez prądu" w popularnej produkcji "PoGraMy". W nowym programie prowadzącym w studiu towarzyszyć będą znani goście. Wśród zaproszonych gwiazd znaleźli się między innymi muzyk Krzysztof Skiba, kabareciarz Grzegorz Halama czy zdobywca obu biegunów Jasiek Mela.

- W "GamePlay SHOW" będziemy prezentować nowoczesne, topowe gry planszowe i karciane w formie, która pozwala pokazać ich największe atuty. W tym wyjątkowym formacie rozgrywka, jak i sama gra, jest w centrum, ale jednocześnie stanowi ona swoisty pretekst do spotkania, rozmowy nad stołem i zaprezentowania gościa - mówią gospodarze programu, który swoją premierę w Polsacie Games miał 18 października minionego roku.

Tym razem wraz z prowadzącymi przy stole usiądzie postać, która jest doskonale znana fanom polskiego sportu, zwłaszcza sportów walki - Jan Błachowicz. Ostatnie miesiące w życiu 37-latka były wyjątkowe. We wrześniu nasz "Cieszyński Książę" został mistrzem UFC, pokonując w widowiskowy sposób Dominicka Reyesa. Zwieńczeniem jego wspaniałej formy było siódme miejsce w w 86. Plebiscycie "Przeglądu Sportowego" i Polsatu na Sportowca Roku.

Dodatkowo w grudniu przyszedł na świat syn Błachowicza - Jan junior.



- Każdy dzień jest teraz dla mnie czymś nowym, jest nowym wyzwaniem. Czerpię z bycia ojcem niesamowitą siłę, radość i energię do działania. Staram się przy tym wysypiać, żebym mógł w miarę normalnie trenować. Moja żona wzięła na siebie "nocki" i sypiamy oddzielnie. Do uszu wkładam specjalne zatyczki. Regeneracja w nocy jest bardzo ważna, bo przecież niedługo czeka mnie obrona mistrzowskiego pasa - mówił "Cieszyński Książe" w niedawnym wywiadzie z Interią .

Błachowicz przystąpi do obrony pasa 6 marca podczas gali w Las Vegas. Jego rywalem będzie Nigeryjczyk Israel Adesanya.



Wcześniej naszego mistrza będzie można obejrzeć w programie "GamePlay SHOW" w najbliższą niedzielę o godzinie 22. Czego można się spodziewać? Zapowiedź odcinka z udziałem Błachowicza znajduje się TUTAJ - kliknij .