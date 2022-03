Pierwotnie gala MMA-VIP 4 miała odbyć się w Kielcach, ale w jednym z materiałów promocyjnych Marcin Najman przedstawił jako bossa organizacji Andrzeja Zielińskiego, byłego szefa mafii pruszkowskiej o pseudonimie "Słowik".

Człowiek winny wielu przestępstw został potraktowany przez Najmana z honorami oraz posadzony na tronie . W wyniku oburzenia przedstawicieli mediów, Kielce wycofały się z organizacji tej imprezy.

MMA-VIP 4. Karta walk. Kto weźmie udział w gali?

Najman chciał przenieść rywalizację do Wielunia, ale tam także mimo zapewnień tamtejszego prezydenta, nie udało się przeprowadzić zawodów. Ostatecznie gala zostanie zorganizowana w Warszawie.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Witold Lisek - Mikhail Khutiszwili. Skrót walki. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Na ważeniu zaprezentowali się wszyscy uczestnicy walk, w tym Bonus BGC, Żurom, sam Marcin Najman i jego rywal "Misiek" z Nadarzyna (również były gangster). Na samym końcu, na scenę ponownie zaproszono "Słowika".

Czytaj także: Marcin Najman zaprasza Krystynę Pawłowicz do MMA. Zaskakująca odpowiedź

Tym razem bez towarzystwa tronu i żadnego nazewnictwa, zadano Zielińskiemu pytanie, czy jest możliwość, że zjawi się podczas gali w klatce. Nie zaprzeczył on, ani nie wykluczył takiej możliwości.

Dwa tygodnie wcześniej Najman dodał do internetu film, który zatytułował "szykujemy debiut stulecia", co łącznie może zapowiadać, że dojdzie do walki z udziałem "Słowika". Jak zapowiedział na gali MMA-VIP 4 będziemy świadkami czegoś "niespodziewanego".