MMA VIP 3. Marcin Najman tym razem nie odklepał i wygrał z Ryszardem "Szczeną"

Ryszard "Szczena" Dąbrowski, bohater telewizyjnego programu "Chłopaki do wzięcia", miał nad Marcinem Najmanem przede wszystkim przewagę wzrostu. Były bokser dysponował jednak przede wszystkim znacznie większym doświadczeniem w starciach sportowych.



MMA VIP 3. Marcin Najman - Ryszard "Szczena". Wynik walki

Częstochowianin oprócz statusu uczestnika, był także jednym z organizatorów gali. Najman rozpoczął od udanych uników, niskiego kopnięcia i obalenia. Znalazł się nad "Szczeną" i wyprowadził skuteczne ciosy. Kilka z nich mocno trafiły rywala i starcie błyskawicznie zakończyli sędziowie.

- Wiedziałem, że nie będzie łatwo. Ja chłopak spod sklepu, on zawodowiec. Chciałem spróbować - powiedział tuż po walce Ryszard "Szczena" Dąbrowski - Co mogłem z siebie dać to dałem. Wielkie ukłony dla Marcina, że nie bał się ze mną wyjść - zakończył.





MR