​MMA-VIP 3. Kiedy gala Marcina Najmana? Gdzie transmisja?

Sportowa emerytura nie jest pisana Marcinowi Najmanowi raz na zawsze. Po raz kolejny wraca on do sportowej rywalizacji, po tym jak zawiesił swoją działalność po ostatniej porażce z Szymonem "Taxi Złotówą". Tym razem do wejścia do oktagonu sprowokował go Ryszard "Szczena" Dąbrowski. Gwiazda programu "Chłopaki do wzięcia" udanie zadebiutował w formule MMA biorąc udział w gali MMA-VIP 2.

MMA VIP 3. Marcin Najman - Ryszard Szczena. Gdzie oglądać? Ile kosztuje PPV?

MMA VIP 3. Marcin Najman - Ryszard "Szczena". Karta walk



Gala dla fanów freak fightów i sportów walki odbędzie się w Częstochowie w piątek 29 października. Zmagania rozpoczną się o godzinie 19, do walki wieczoru ma dojść w okolicach godziny 22-23. Transmisja dostępna jest wyłącznie online po wykupieniu płatnego dostępu, w formule PPV. Koszt to w zależności od wybranego pakietu usług i jakości 29,99 zł lub 34,99 zł.

