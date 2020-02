Lekarze w Nowej Zelandii walczą o uratowanie wzroku Karoliny Kowalkiewicz. Polska zawodniczka MMA doznała bardzo poważnej kontuzji prawego oka podczas walki na gali UFC w Auckland. Konieczna będzie skomplikowana operacja.

Dla 34-latki to najprawdopodobniej koniec przygody w MMA, nawet jeśli zabieg planowany przez okulistów zakończy się sukcesem. Polka doznała złamania kości oczodołu już w pierwszej minucie sobotniej konfrontacji. Mimo to kontynuowała walkę z góry skazaną na niepowodzenie. Teraz może za to zapłacić potworną cenę.

Dla Kowalkiewicz (12-6, 1 KO) była to czwarta porażka z rzędu. Tym razem uległa Chince Xiaonan Yan (12-1-1 NC, 5 KO).

Zaraz po walce Polka trafiła do szpitala i spędziła tam cały dzień. Po powrocie do hotelu zamieściła na swoim Instagramie dwa nagrania wideo - w języku polskim oraz angielskim dla swoich zagranicznych sympatyków.

- Cześć, kochani - przywitała się łamiącym głosem. - Pierwszy raz po walce nie mogę powiedzieć, że jest wszystko ok. Bo nie jest. (...) Na początku pierwszej rundy taka bardzo delikatna kostka pod okiem mi się złamała i nerw wzrokowy tam utkwił. Całą walkę praktycznie nic nie widziałam. Widziałam podwójnie, wszystko było jak we mgle.

Kowalkiewicz jak najszybciej musi przejść operację ratującą wzrok. Najprawdopodobniej dojdzie do niej w Nowej Zelandii. - Lot samolotem może być bardzo niebezpieczny ze względu na duże wysokości i duże skoki ciśnienia - wytłumaczyła polska wojowniczka. - Mam otwartą zatokę. I straszą mnie, że mogłabym nawet stracić wzrok, a wolałabym widzieć...

We wrześniu 2015 roku Kowalkiewicz podpisała kontrakt z prestiżową organizacją UFC. Mówiła wtedy o spełnieniu wielkiego marzenia. Dzisiaj zapewne oddałaby wszystkie piękne chwile z ostatnich pięciu lat za uratowanie wzroku...

UKi