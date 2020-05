Tony Ferguson jest pierwszą ofiarą powrotu sportów walki. Podczas gali UFC 249 Amerykanin był niemiłosiernie okładany przez Justine'a Gaethje i w konsekwencji doznał złamania kości oczodołu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Radosław Majdan dla Interii: W Łodzi nie wytrzymali ciśnienia. Wideo TV Interia

Starcie Fergusona z Gaethje było walką wieczoru podczas rozgrywanej w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu gali UFC 249 w Jacksonsville na Florydzie.

Reklama

Gaethje od początku miał przewagę, ale Ferguson długo wykazywał się nadludzką odpornością na ciosy. Dopiero w piątej rundzie "The Highlight" doprowadził do sytuacji, w której sędzia był zmuszony przerwać walkę i przyznać mu zwycięstwo.



Tym samym Gaethje został nowym tymczasowym mistrzem kategorii lekkiej.



Spływający krwią Ferguson został za to przetransportowany do szpitala tuż po walce. Jak wykazały badania, walkę przypłacił złamaniem kości oczodołu.



Ten uraz najprawdopodobniej wykluczy Amerykanina z walk w oktagonie w najbliższym czasie. Z kolei Gaethje może już szykować się do walki z Khabibem Nurmagomedovem.



Na gali nie brakowało efektownych starć. W walce Francisa Ngannou z Jairzinho Rozenstruikiem do nokautu wystarczyło zaledwie 20 sekund, zaś Henry "The Messenger" Cejudo ogłosił przejście na emeryturę, po tym jak znokautował Dominica Cruza.



MMA. Gala UFC 249 na Florydzie. Galeria 1 / 9 Jeremy Stephens Źródło: AFP Autor: Douglas P. DeFelice udostępnij

Zdjęcie Tony Ferguson doznał złamania kości oczodołu / Jeff Bottari/Zuffa LLC / Getty Images

WG