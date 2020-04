Scott Askham nie przegrał jeszcze w KSW. Anglik chce dyktować warunki i proponuje turniej z udziałem czterech zawodników. Do walki wyzywa go jednak Tomasz Narkun.

Aksham stoczył w KSW cztery walki. Dwa razy pokonał Michała Materlę, wygrał też z Michałem Wójcikiem, a w ostatnim pojedynku okazał się lepszy od Mameda Chalidowa.

Polski zawodnik zapowiada, że nie składa broni i powalczy o odebranie tytułu Anglikowi. Ten jednak proponuje rozegranie turnieju, w którym udział wzięłoby czterech zawodników.

Inne rozwiązanie Tomasz Narkun. Polak proponuje pojedynek dwóch mistrzów. Sam chce zmierzyć się z Askhamem. Oznaczałoby to, że mistrz KSW w wadze półciężkiej, zmierzy się z posiadaczem tytułu w kategorii średniej. Narkun, w emocjonalnym wpisie na Facebooku, wyzwał do walki Anglika.

"Czego k***a chcesz, co z tobą???! Najpierw wyzywasz mnie na pojedynek, chcąc mojego pasa. Później chcesz turnieju pomiędzy mną, tobą, Mamedem i kimś jeszcze. Teraz uważasz że Mamed nie zasługuje na rewanż z tobą... Co z Tobą nie tak??? Dość twoich gier, wyjdź do walki jak prawdziwy mistrz i nie uciekaj jak c***!Czekam na Ciebie!!!" - napisał Narkun



Na razie nie wiadomo, czy do tego pojedynku w ogóle dojdzie. Na razie KSW rozważa organizację gal w studiu telewizyjnym, ze względu na pandemię koronawirusa. Walka Narkuna z Askhamem na pewno byłaby motorem napędowym dla jednego z wydarzeń spod szyldu KSW.

