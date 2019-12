Nie milkną echa debiutu w MMA byłego kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski, Piotra Świerczewskiego. Wejścia do klatki nie wyklucza jego kolega z boiska, Tomasz Hajto. Kibice chcą zobaczyć go w akcji!

Na sobotniej gali FFF2 w walce wieczoru wystąpił Piotr Świerczewski. To była jego premierowa konfrontacja w formule MMA. Po trzech rundach pokonał na punkty Grega Collinsa, mechanika samochodowego kreującego się na celebrytę.

Dzień później w polsatowskim Cafe Futbol padł pomysł, by kolejnym rywalem "Świra" był... Tomasz Hajto. Obaj panowie mają 47 lat. Znają się doskonale z boiska, grali w jednej drużynie podczas mundialu w 2002 roku.

- Z Piotrkiem wiele lat byłem w pokoju, przyjaźnimy się - powiedział Hajto. - Pochodzi z moich stron. On jest z Nowego Sącza, ja z Makowa Podhalańskiego. Wiem, że to fighter, ale ja na boisku też nie pękałem. Gdybym był zdrowy i nie miał problemów z Achillesem, to zawsze mogę podjąć rękawicę.

Wystarczyło, że Hajto nie powiedział "nie", by w przestrzeni wirtualnej rozpętała się gorąca dyskusja na ten temat. Internauci gorliwie zachęcają byłego defensora do walki. Zaczęli już nawet przyjmować zakłady, kto w pożądanym przez nich pojedynku będzie górą.

Sęk w tym, że ostatniego lata Hajto zerwał ścięgno Achillesa i przeszedł jego rekonstrukcję. Obecnie przechodzi żmudną rehabilitację. Jeśli zdecyduje się wejść do klatki, stanie się to nie wcześniej niż w okresie wakacyjnym. Na murawie słynął zawsze z bezkompromisowej i twardej gry, nierzadko brutalnej. Jego wejście do klatki to dobry pomysł?

