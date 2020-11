Dwóch niezwykle doświadczonych i cenionych zawodników z Polski oraz Czech spotka się na gali KSW 57. Tomasz Drwal (22-5-1, 14 KO, 5 Sub) 19 grudnia stanie naprzeciw Patrika Kincla (22-9, 10 KO, 6 Sub). Pojedynek odbędzie się w limicie kategorii średniej.

Jak informuje polsatsport.pl , jeden z najdłużej walczących zawodników MMA w Polsce, Tomasz Drwal znów spróbuje swoich sił w klatce KSW. Ostatnio "Goryl" powrócił do startów po pięciu latach przerwy i na gali KSW 53 znokautował w drugiej odsłonie Łukasza Bieńkowskiego. Wcześniej na KSW 31 po bardzo emocjonującym pojedynku krakowianin musiał uznać wyższość ówczesnego mistrza kategorii średniej, Michała Materli. W styczniu bieżącego roku Tomasz Drwal otrzymał nagrodę "Herklaesa" i został włączony do Galerii Sław polskiego MMA.

To już trzecie podejście Patrika Kincla do debiutu w KSW. Zawodnik z Czech miał zawalczyć najpierw z Roberto Soldiciem na KSW 50, a następnie z Michałem Materlą na KSW 53 w Łodzi. Do pierwszego starcia nie doszło z powodu kontuzji, a za drugim razem plany pokrzyżowała pandemia. Czech w ostatnich latach może pochwalić się świetnymi występami zarówno w kategorii średniej, jak i półśredniej. Znany polskim kibicom także z pojedynków na naszej ziemi 30-latek wygrał 9 z ostatnich 11 starć. Po walkach dla organizacji XFN oraz ACB Kincl wejdzie do klatki lidera europejskiej sceny MMA po serii trzech zwycięstw.

Walka o pas kategorii ciężkiej | KSW Heavyweight Championship Bout

120,2 kg/265 lb: Phil de Fries (18-6, 2 KO, 12 Sub) vs Michał Kita (20-11-1, 12 KO, 5 Sub)

Walka o pas kategorii koguciej | KSW Bantamweight Championship Bout

61,2 kg/135 lb: Antun Račić (24-8-1, 13 Sub) vs TBA

70,3 kg/155 lb: Borys Mańkowski (21-8-1, 3 KO, 8 Sub) vs TBA

83,9 kg/185 lb: Tomasz Drwal (22-5-1, 14 KO, 5 Sub) vs Patrik Kincl (22-9, 10 KO, 6 Sub)

83,9 kg/185 lb: Cezary Kęsik (12-0, 9 KO, 2 Sub) vs Abus Magomedov (23-4-1, 13 KO, 5 Sub)