Mamed Chalidow po raz ostatni do klatki KSW wszedł w grudniu ubiegłego roku. Przegrał wtedy ze Scottem Askhamem. Od pewnego czasu zawodnik Arrachionu Olsztyn czeka na propozycję od największej polskiej organizacji. W sobotę 40-latek umieścił tajemniczy wpis na swoich mediach społecznościowych.

Mamed Chalidow (34-7-2, 14 KO, 16 SUB) to absolutna legenda największej polskiej organizacji MMA. W przeszłości był mistrzem kategorii półciężkiej, a także średniej. Ostatnio jednak często zdarzają mu się porażki. Trzy poprzednie walki olsztynianina to trzy porażki, kolejno z Tomaszem Narkunem (dwa razy) oraz ze Scottem Askhamem.

- Trenuję cały czas, przez wakacje trenowałem i podtrzymywałem formę. Cały czas dobijam się, żeby dali mi jak najszybciej walkę, bo nie mogę się doczekać - powiedział nam podczas KSW 54 Khalidov.

Wygląda na to, że wkrótce pojawi się więcej informacji na temat kolejnej walki Chalidowa. 40-latek zamieścił tajemniczy wpis na swoich mediach społecznościowych.

