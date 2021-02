MMA. Sebastian Rajewski i Savo Lazić zmierzą się a gali KSW 59

Młodszy z braci Rajewskich, Sebastian dołącza do swojego brata w karcie walk gali KSW 59. Reprezentant Czerwonego Smoka spotka się 20 marca z Savo Laziciem (10-5, 5 KO, 1 Sub). Starcie odbędzie się w limicie kategorii lekkiej.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. KSW 59. Damian Janikowski: Myślę, że mój rywal będzie jeszcze lepiej przygotowany niż ostatnio (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Sebastian Rajewski zadebiutował KSW w sierpniu 2020 roku i od razu zrobiło się o nim głośno, po tym jak w świetnym stylu rozpracował Armena Stepanyana. W kolejnym starciu szefowie KSW rzucili Polaka na głęboką wodę i zestawili go z niebezpiecznym stójkowiczem, Filipem Pejiciem. Chorwat już w pierwszej akcji trafił idealnie płocczanina i posłał go na deski. Przed startami w KSW Rajewski zasłynął serią trzech nokautów wysokim kopnięciem, z których jeden był nominowany w plebiscycie na najlepsze skończenie 2020 roku w naszym kraju.

Reklama

Savo Lazić ma za sobą jedno starcie w okrągłej klatce KSW. Zawodnik z Czarnogóry wskoczył w ostatniej chwili do walki z Michałem Michalskim w kategorii wyżej i był o krok od znokautowania Polaka już w pierwszych minutach pojedynku. Koniec końców opadł z sił i musiał uznać wyższość rywala. Przed tym występem "Hitman" toczył głównie boje na Bałkanach i wygrał dziesięć pojedynków, z których aż sześć przez skończenie w pierwszej odsłonie.

Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!

Walka wieczoru | Main event

+120,2 kg/+265 lb: Mariusz Pudzianowski (13-7, 8 KO) vs Bombardier (2-0, 2 KO)

Walka o pas kategorii koguciej | KSW Bantamweight Championship Bout

61,2 kg/135 lb: Antun Račić (25-8-1, 13 Sub) vs Sebastian Przybysz (7-2, 4 KO, 1 Sub)

83,9 kg/185 lb: Damian Janikowski (5-3, 3 KO, 1 Sub) vs Jason Radcliffe (16-7, 10 KO, 4 Sub)

120,2 kg/265 lb: Michał Włodarek (8-2, 4 KO, 1 Sub) vs Darko Stošić (13-4, 8 KO, 1 Sub)

77,1 kg/170 lb: Krystian Kaszubowski (9-1, 2 KO, 1 Sub) vs Michał Pietrzak (9-4, 3 KO, 2 Sub)

70,3 kg/155 lb: Łukasz Rajewski (10-6, 5 KO, 2 Sub) vs Mateusz Legierski (7-0, 4 KO, 1 Sub)

70,3 kg/155 lb: Sebastian Rajewski (9-6, 4 KO) vs Savo Lazić (10-5, 5 KO, 1 Sub)