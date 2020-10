Mistrz federacji KSW w kategorii półśredniej Robert Soldić poinformował na Instagramie, że najbliższy pojedynek stoczy w wadze średniej. Oznacza to, że Chorwat na gali KSW 56 najprawdopodobniej nie będzie bronił mistrzowskiego pasa.

Soldić będzie jednym z głównych bohaterów gali KSW 56, która odbędzie się już 14 listopada. Dla zawodnika UFD Gym będzie to siódma walka w federacji KSW. Dotąd wszystko wskazywało na to, że w najbliższym pojedynku Chorwat będzie bronił mistrzowskiego pasa. Bardzo możliwe jednak, że "Robocop" stoczy bój w wyższej kategorii wagowej.

25-latek na swoim Instastory zakomunikował, że na KSW 56 wystąpi w kategorii średniej. Na razie nie wiadomo, czy to oznacza jednorazową zmianę, czy może przejście do wyższej dywizji na stałe.



Pojawiły się pogłoski, że następnym rywalem "Robocopa" będzie Michał Materla, który w ostatnich dniach zgłosił gotowość do stoczenia kolejnej walki w najbliższym czasie.

Roberto Soldić zadebiutował w KSW w grudniu 2017 roku. Od tamtej pory w federacji stoczył sześć walk, z czego pięć wygrał.

