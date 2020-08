Gala FEN 29 obfitowała w efektowne zakończenia. Robert Bryczek szybko znokautował Jacka Jędraszczyka. Ta sztuka udała się tez Kacprowi Formeli. On jednak dopiero w trzeciej rundzie posłał na deski Kamila Łebkowskiego. Z kolei tuż przed gongiem oznaczającym koniec pierwszej rundy walkę skończył Marcin Naruszczka.

Była to pierwsza walka Bryczka w organizacji FEN. Zawodnik świetnie się pokazał i szybko zakończył pojedynek.



Walka trwała tylko 75 sekund. Bryczek trafił rywala mocnymi ciosami prawą ręką i dokończył sprawę w parterze. Sędzia nie miał wyjścia, musiał przerwać pojedynek.



Było to 11 zwycięstwo Bryczka w karierze. Co ważne, odbudował się po porażce, którą odniósł w ostatniej walce. W listopadzie 2019 roku na gali Oktagon MMA 15 przegrał z Leandro Silvą.

Zobacz nokaut Roberta Bryczka:

/INTERIA.PL

W kolejnej walce spotkali się Kacper Formela i Kamil Łebkowski. Bez wątpienia była to najlepsza walka gali FEN 29.



Pojedynek był bardzo wyrównany. Kibice mogli oglądać świetny pokaz mieszanych sztuk walki.



Ostatecznie to Formela efektownie zakończył pojedynek. Po 15 sekundach ostatniej trzeciej rundy, mocno uderzył rywala na wątrobę, a następnie na górę. Łebkowski padł na matę.



Formela odniósł zwycięstwo po dwóch porażkach. Z kolei dla Łebkowskiego była to właśnie druga przegrana walka z rzędu.





Zobacz nokaut Kacpra Formeli:

INTERIA.PL

Efektownie zakończyła się też walka Marcina Naruszczki. W ostatnich sekundach pierwszej rundy Polak znokautował Marka Radakovicia.



Naruszczka nie miał ostatnio dobrej passy. Z sześciu ostatnich walk wygrał tylko jedną. Teraz odniósł kolejne zwycięstwo, już 20. w karierze.





Zobacz nokaut Marcina Naruszczki: