Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że wkrótce fani MMA będą świadkami wielkiego rewanżu. Jak podaje serwis themaclife.com, Conor McGregor (22-4, 19 KO, 1 SUB) podpisał umowę na walkę z Dustinem Poirierem (26-6, 12 KO, 7 SUB). Do starcia dwóch byłych mistrzów dojdzie 23 stycznia na gali UFC 257.

Od kilku tygodni głośno mówi się o ponownym zestawieniu obu zawodników. Według informacji themaclife.com, czyli portalu dobrze poinformowanego w sprawach związanych z McGregorem, Irlandczyk podpisał umowę na walkę z Poirerem, do której dojdzie na początku 2021 roku. Starcie ma odbyć się w limicie kategorii lekkiej.

“The Notorious" podkreśla, że jest bardzo szczęśliwy z możliwości powrotu do klatki oraz cieszy się, że może robić to, co kocha. Jak stwierdził, cytowany przez themaclife.com, nie może doczekać się powrotu do klatki i starcia z Poirierem.

Do pierwszego pojedynku pomiędzy zawodnikami doszło w 2014 roku. Podczas UFC 178 McGregor pokonał Amerykanina przez TKO w pierwszej rundzie. Od tamtej pory wiele się zmieniło, a obaj fighterzy mieli okazje sięgać po tytuły mistrzowskie. Niewykluczone, że któryś z nich wkrótce zechce sięgnąć po mistrzowski pas kategorii lekkiej, po tym jak karierę zakończył Chabib Nurmagomiedow.

Na razie nie jest znana dokładna lokalizacja gali. Pod uwagę brane są Las Vegas i Abu Zabi.

