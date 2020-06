Walka Krystiana Pudzianowskiego i Piotra Szeligi okazała się niezwykle wyczerpująca dla obu zawodników, choć trwała zaledwie dwie rundy. Jeden i drugi potrzebowali pomocy, by opuścić halę, na której odbywała się gala FEN 28.

Dwie rundy intensywnej walki wystarczyły, by młodszy brat Mariusza Pudzianowskiego, Krystian, całkowicie opadł z sił. "Pudzian" junior nie wyszedł na trzecią rundę, dzięki czemu zwycięstwo w walce odniósł Szeliga.

Fajerwerki widzowie mogli zobaczyć przede wszystkim w efektownej pierwszej rundzie, gdy obaj zawodnicy mieli jeszcze sporo energii i nie żałowali jej na wymianę ciosów.



W drugiej obaj wyraźnie słabli, ale to Szeliga zachował więcej sił. Jego kilka uderzeń było dla "Pudziana" bardzo bolesnych.



Co ciekawe, rundy w walce Pudzianowskiego z Szeligą i tak trwały krócej, od tradycyjnych rund MMA. Zamiast pięciominutowych potyczek, zawodnicy uzgodnili, że każda runda będzie trwała trzy minuty.



Starcie dla obu fighterów okazało się wyczerpujące na tyle, że żaden z nich nie potrafił opuścić hali FEN 28 o własnych siłach. Szeliga uczynił to wspierając się na pomocnikach medycznych, "Pudzian" - leżąc na noszach.





