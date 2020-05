Konflikt pomiędzy Marcinem Różalskim i Tomaszem Oświecińskim zaognia się. Tym razem głos zabrał prawnik aktora, który zapowiedział wystąpienie na drogę prawną.

"Różal" zarzuca Oświecińskiemu oszustwo. Na przełomie 2017 i 2018 roku, gdy "Strachu" stoczył dwie walki w KSW jego menadżerem był Artur Ostaszewski, który dba też o interesy zawodnika z Płocka.

Różalski stwierdził, że Oświeciński oszukał swojego ówczesnego agenta. Pełnomocnik aktora Grzegorz Łopata w obszernym oświadczeniu na Facebooku "Stracha" odniósł się do tych oskarżeń. Jednocześnie przyznał, że w sprawie pomiędzy jego klientem, a Ostaszewskim, toczy się proces.

"Faktem jest, iż w przeszłości Pan Tomasz Oświeciński współpracował z Panem Arturem Ostaszewskim pełniącym wówczas funkcję jego menadżera. Z uwagi na zastrzeżenia co do przebiegu współpracy została ona zakończona, a wobec braku dojścia do porozumienia w zakresie końcowego rozliczenia stron - przedmiotowa sprawa zostanie rozstrzygnięta przez sąd cywilny" - można przeczytać na Facebooku, na fanpage’u aktora.