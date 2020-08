Paweł Polityło (4-2, 1 KO) spotka się 29 sierpnia na gali KSW 54 z Rumunem, Bogdanem Barbu (16-11, 8 KO, 4 Sub). Miejsce odbywania się wydarzenia zostanie podane wkrótce.

Paweł Polityło jest związany z KSW od początku kariery. W stoczonych dotychczasowo sześciu pojedynkach tylko aktualny mistrz dywizji koguciej, Antun Račić, potrafił znaleźć sposób na "Polskiego Orła". Mieszkaniec Dublina spotkał się z czempionem na galach KSW 40 oraz KSW 49 i w obu przypadkach przegrywał minimalnie przez niejednogłośną decyzję sędziów.

W pozostałych starciach Polityło zwyciężał zarówno na trzech galach w Irlandii, jak i na KSW 47, gdzie w drugiej rundzie zasypał Dawida Gralkę gradem ciosów i zmusił arbitra do przerwania walki przed czasem.

Bogdan Barbu zadebiutował w KSW podczas gali KSW 48 w Lublinie. 31-latek musiał wtedy uznać wyższość czołowego polskiego zawodnika w tej dywizji, Sebastiana Przybysza.

Zawodnik z Rumunii jest klasyfikowany na czołowych miejscach rankingów kategorii koguciej w swoim kraju i na całych Bałkanach. Barbu ma na koncie tytuły mistrzowskie organizacji Eagles FC oraz RXF. W 27 zawodowych starciach, które stoczył, aż dwunastokrotnie nokautował rywali lub kończył walkę za pomocą poddania.

Karta główna:

120,2 kg/265 lb: Izuagbe Ugonoh (0-0) vs Quentin Domingos (5-1, 4 KO)

120,2 kg/265 lb: Michał Andryszak (20-8, 13 KO, 6 Sub) vs Michał Kita (19-11-1, 11 KO, 5 Sub)

70,3 kg/155 lb: Maciej Kazieczko (6-1, 3 KO) vs Marian Ziółkowski (21-7, 5 KO, 12 Sub)

Karta wstępna:

