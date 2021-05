Glover Teixeira (32-7, 18 KO, 9 SUB) będzie rywalem Jana Błachowicza (28-8, 8 KO, 9 SUB) w jego drugiej obronie tytułu mistrza UFC w kategorii półciężkiej. Do walki dojdzie 4 września na gali UFC 266. To oficjalne potwierdzenie informacji, jaka obiegła media w połowie kwietnia.

O potencjalnym zestawieniu Błachowicza i Teixeiry mówiło się od dłuższego czasu. Po tym jak Polak w pierwszej obronie mistrzowskiego pasa pokonał na punkty Israela Adesanyę, prezydent UFC Dana White potwierdził, że kolejnym pretendentem do tytułu będzie Brazylijczyk. Wciąż jednak brakowało oficjalnego potwierdzenia. Wszelkie wątpliwości zostały w końcu rozwiane i pojedynek został oficjalnie ogłoszony.



Dla Błachowicza będzie to 17. występ w oktagonie największej organizacji MMA na świecie. Mistrzem UFC "Cieszyński Książę" jest od 26 września 2020 roku. Wtedy na gali UFC 253 pokonał przez TKOw drugiej rundzie Dominicka Reyesa. Pierwsza obrona mistrzowskiego pasa w wykonaniu Polaka miała miejsce 6 marca tego roku na UFC 259. Przeciwnikiem zawodnika WCA Fight Team był mistrz kategorii średniej Israel Adesanya. Po pięciorundowym boju sędziowie przyznali zwycięstwo naszemu reprezentantowi.





Przed Błachowiczem kolejne trudne wyzwanie. Tym razem tytuł mistrza spróbuje mu odebrać Glover Teixeira. 41-latek walczy w UFC od 2012 roku i od lat zalicza się ścisłej czołówki dywizji do 205 funtów. Teixeira jest obecnie na fali pięciu zwycięstw z rzędu. Ostatnie odniósł w listopadzie zeszłego roku nad Thiago Santosem. Walka zakończyła się przez poddanie w trzeciej rundzie.

Co ciekawe, Teixeira miał już okazję walczyć o mistrzostwo UFC w kategorii półcięzkiej. Było to w kwietniu 2014 roku na UFC 172. Wówczas dominatorem w tej dywizji był Jon Jones. "Bones" wygrał tamten pojedynek jednogłośną decyzją sędziów.

Po ponad siedmiu latach Brazylijczyk stanie przed kolejną szansą zdobycia mistrzowskiego tytułu. Na jego drodze stanie jednak Błachowicz, który swoimi ostatnimi występami potwierdził, że w pełni zasłużył na mistrzowski pas. Starcie Błachowicz - Teixeira odbędzie się na gali UFC 266. Wydarzenie zostało zaplanowane na 4 września.

mtu, Polsat Sport



