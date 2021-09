O tragedii napisał brazylijski portal g1.globo. Powołując się na relację świadków przekazano, że po walce w mieście Maringa Peres źle się poczuł, uskarżając się na bóle głowy.



22-latek zdołał samodzielnie wrócić do miejscowości zamieszkania, Peabiru, oddalonej o około 75 km od miejsca zawodów. Rodzina jednak prędko zareagowała i kilka godzin później zawiozła go do szpitala w w Campo Mourao. Stan zdrowia jednak na tyle się pogorszył, że konieczne było przeniesienie mężczyzny do Metropolitan Hospital w Sarandi.

Lucas Gabriel Peres nie żyje. Tragedia po walce K-1

Tam hospitalizacja trwała tydzień, niestety lekarzom nie udało się uratować życia sportowca. W akcie zgonu wskazano na uraz głowy, ale Instytut Medyczno-Prawny ma dalej badać sprawę.

