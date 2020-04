Wirtualne starcie między Marcinem Najmanem a Tomaszem Adamkiem trwa w najlepsze. Dwaj byli bokserzy wymieniają ciosy za pośrednictwem mediów tradycyjnych i społecznościowych. Ku uciesze licznych obserwatorów, każde uderzenie sięga celu.

Adamek pozwolił sobie na brawurę i na łamach "Super Expressu" oznajmił, że w ringu pokonałby rywala błyskawicznie.

- Znokautowanie Najmana zajęłoby mi pięć sekund. I stawiam na siebie milion dolarów. Jestem w super formie, biegam, ćwiczę, zrobię kilkaset pompek - pochwalił się 43-latek, mieszkający obecnie w USA.

Jak można było się spodziewać, odpowiedź jego dobrego znajomego z Częstochowy nadeszła bezzwłocznie. Najman zamieścił na Twitterze krótki film, w którym wyraża gotowość do walki. I stawia ultimatum.

- Tomaszu Adamku, dwa tygodnie temu wystawiłeś do walki ze mną swojego czempiona, asa atutowego, znanego polskiego kryminalistę, Mariusza Grabowskiego - rozpoczął spokojnym tonem. - On miał postawić milion i ty miałeś postawić milion na to, że nie wytrzymam z nim w walce na gołe pięści dwudziestu sekund. Ja to wyzwanie przyjąłem. Mało tego, zadeklarowałem, że jeden z tych dwóch milionów przekażę na warszawskie hospicjum dla dzieci.