Koniec domysłów. Marcin Najman zakomunikował, że weźmie udział w gali Fame MMA 7, którą zaplanowano wstępnie na 22 sierpnia. Były pięściarz stoczy na niej pożegnalną walkę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Najman mocno trenuje przed walką z Piechowiakiem. Wideo INTERIA.TV

- Cześć wam. Posłuchajcie. Ostatni tydzień luzu, ostatni tydzień rozrywkowy. Od poniedziałku zaczynam przygotowania do pożegnania, tak że widzimy się na Fame MMA 7. Do zobaczenia! - poinformował Najman w filmie zamieszczonym na Twitterze.

Reklama

Nie wiadomo jeszcze, gdzie odbędzie się gala. Nie zdecydowano też, czy na imprezę wpuszczona zostanie publiczność. Wariant z widownią nie jest jednak wykluczony.

- Jeżeli sytuacja pozwoli, to będziemy chcieli zaprosić nawet kilkuset widzów i dobierzemy sobie pod to obiekt. Zawsze jest opcja, by zrobić galę FAME MMA 7 w studio - zdradził "Super Expressowi" szef organizacji, Krzysztof Rozpara.