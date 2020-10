Marcin Najman szykuje się do kolejnej walki w formule MMA, ale nie koncentruje się wyłącznie na sporcie. Nie po raz pierwszy udziela się charytatywnie. Tym razem włączył się aktywnie w akcję ratowania życia 2,5-letniego Maciusia.

Chłopiec pochodzi z Pszczyny. Choruje na rdzeniowy zanik mięśni. To choroba śmiertelna. Istnieje jednak terapia, która może dziecku uratować życie. Kosztuje aż 9,5 mln zł.

Najman robi wszystko, by przyczynić się do zebrania tej kwoty. Uczestnicząc na antenie TVP Info w dyskusji na temat pandemii koronawirusa, nie odniósł się do pytania prowadzącego audycję, lecz wykorzystał swój czas na zwrócenie się z prośbą o wsparcie dla chorego chłopca.

- Nie rozumiem, dlaczego terapie ratujące życie są tak potworne drogie - powiedział. - Zdaję sobie sprawę, że to są prywatne koncerny. Ale ktoś się kiedyś powinien za to wziąć.

Zbiórkę pieniędzy na leczenie Maciusia prowadzi fundacja Siepomaga. Na jej stronie internetowej czytamy: "SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni - choroba okrutna, postępująca, a do tego jeszcze w zestawie z padaczką. Problemy z oddychaniem, jedzeniem, brak możliwości samodzielnego funkcjonowania. Maciuś nie siada, nie chodzi, na brzuszku nie jest w stanie podnieść główki, nosi gorset, ortezy, wciąż jest rehabilitowany".

Na Facebooku funkcjonuje fanpage, za pośrednictwem którego można się dowiedzieć więcej o tej historii i otrzymać wskazówki, w jaki sposób pomóc.

- Spróbujmy wspólnie temu chłopcu uratować życie. Czasu jest bardzo mało. Pomóżmy mu, bardzo was o to proszę - zaapelował Najman do wszystkich ludzi dobrego serca.