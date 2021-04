MMA. Mistrz stanie do walki z mistrzem. Jak wyglądały poprzednie takie starcia?

Bój Phila De Friesa z Tomaszem Narkunem będzie walką wieczoru gali KSW 60. Zaplanowane na sobotę starcie będzie toczyć się o pas mistrza KSW w wadze ciężkiej.

Pojedynki pomiędzy mistrzami dwóch różnych kategorii wagowych zawsze budzą zainteresowanie. Kibiców ciekawi, jak jeden mistrz zaprezentuje się na tle drugiego. Często na szali takiego starcia znajduje się pas jednej z dywizji, ale też zdarzają się walki, w których dochodzi do konfrontacji dwóch czempionów, lecz w stawce nie ma żadnego trofeum.

Największa polska organizacja już kilkukrotnie zestawiała ze sobą mistrzów różnych kategorii wagowych. Za każdym razem o tego typu walkach było bardzo głośno.

KSW 39 - Mamed Khalidov - Borys Mańkowski

W maju 2017 roku KSW zorganizowało największe wydarzenie w swojej historii. Niemal 60 tysięcy widzów zasiadło na trybunach Stadionu Narodowego, by podziwiać w akcji bohaterów gali KSW 39: Colosseum. W walce wieczoru rękawice skrzyżowali Mamed Khalidov (mistrz kategorii średniej) i Borys Mańkowski (mistrz kategorii półśredniej). Pojedynek został zakontraktowany w catchweighcie do 82 kilogramów, a zatem zawodnicy nie walczyli o pas.

Starcie było bardzo wyrównane. Niemal przez 15 minut walka toczyła się w stójce, gdzie obaj zawodnicy mieli swoje dobre momenty. Dopiero w końcówce trzeciej rundy Khalidov wykonał udane sprowadzenie i tym samym zapewnił sobie zwycięstwo. Wszyscy trzej sędziowie punktowali walkę na korzyść zawodnika z Olsztyna (30-27, 29-28, 29-28).

KSW 42 - Mamed Khalidov - Tomasz Narkun

Niespełna rok później Khalidov wystąpił w kolejnym superfighcie. Tym razem jego rywalem został mistrz kategorii półciężkiej Tomasz Narkun. Co ciekawe, pochodzący z Czeczenii zawodnik był w przeszłości mistrzem dywizji do 93 kilogramów. W przypadku tego zestawienia również zastosowano limit umowny i wyniósł on 92 kilogramy.

Pojedynek był toczony w szybkim tempie i był bardzo widowiskowy. Wraz z upływem minut można było odnieść wrażenie, że optyczną przewagę zaczyna zyskiwać Khalidov. W trzeciej rundzie mistrz wagi średniej sprowadził walkę do parteru. Narkun zastawił jednak pułapkę na swojego przeciwnika. Zawodnik ze Stargardu zapiął trójkąt nogami i zmusił Khalidova do poddania walki.

Pod koniec 2018 roku doszło do rewanżu między tymi zawodnikami. Dwa miesiące wcześniej Khalidov zwakował jednak pas, a zatem do drugiego pojedynku z Narkunem nie przystępował już jako mistrz.

KSW 47 - Phil De Fries - Tomasz Narkun

Superfight, którego stawką był pas mistrzowski. W marcu 2019 roku mistrz wagi półciężkiej zawalczył o pas mistrzowski w wadze ciężkiej. Pojedynek ten nie potoczył się jednak po myśli Tomasza Narkuna. We wszystkich pięciu rundach górą był De Fries, który po raz drugi obronił tytuł.

Po dwóch latach dojdzie do starcia rewanżowego. Obaj zdominowali swoje kategorie wagowe i ich sportowe drogi ponownie się zeszły. Tym razem Narkun jest bogatszy o doświadczenie pierwszego pojedynku. W sobotę 24 kwietnia przekonamy się, czy wyciągnięte przez niego wnioski będą słuszne.