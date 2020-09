Były mistrz KSW w wadze średniej oraz jedna z największych gwiazd organizacji, Michał Materla (28-7, 9 KO, 13 Sub) wróci 10 października do klatki KSW. Berserker zmierzy się na KSW 55 z niebezpiecznym serbskim stójkowiczem, Aleksadarem Iliciem (12-3, 8 KO, 2 Sub).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MMA. Wierzbicki - Zadora 2 na gali FEN 30 - zapowiedź (POLSAT SPORT). WIDEO INTERIA.TV

Gala KSW 55 odbędzie się w łódzkiej Wytwórni. Niewielka liczba biletów dostępna będzie od wtorku 22 września w serwisie eBilet.pl. Ruszyła również sprzedaż PPV na KSWTV.com.

Reklama

Michał Materla wraca do walki po wygraniu starcia, do którego doszło poza klatką KSW. Na gali EFM 5 w Niemczech szczecinianin spotkał się z Wilhelmem Ottem i już w 64. sekundzie pojedynku poddał rywala gilotyną. Choć "Cipao" to czarny pas brazylijskiego jiu-jitsu, był to pierwszy rywal od 9 lat, którego pokonał duszeniem lub dźwignią.

W ostatnim czasie były czempion upodobał sobie dużo bardziej uderzanie, o czym świadczy fakt, że siedem zwycięskich bojów w KSW Materla kończył właśnie ciosami. Wśród pokonanych przeciwników znaleźli się między innymi Damian Janikowski, Martin Zawada, Paulo Thiago czy Rousimar Palhares.

Polak znajdzie idealnego partnera do spektakularnych wymian w stójce w osobie Aleksandara Ilicia. Serb wpisał się na zawsze w pamięć polskich kibiców, kiedy to na KSW 47 znokautował faworyzowanego Damiana Janikowskiego jednym z najbardziej widowiskowych kopnięć w historii KSW.

W kolejnym pojedynku "Joker" miał mniej szczęścia. Na KSW 51 w Chorwacji 31-latek z Belgradu musiał uznać wyższość Cezarego Kęsika. Ilić ma na koncie 10 wygranych przed czasem, z czego osiem razy przez nokaut, jak również dwa tytuły amatorskiego mistrza Serbii z 2013 i 2014 roku oraz pas mistrzowski organizacji Megdan.

Na urządzeniach mobilnych dostępna jest aplikacja KSW.

Karta główna:

Walka o pas kategorii średniej:

83,9 kg/185 lb: Scott Askham (19-4, 12 KO, 2 Sub) vs Mamed Khalidov (34-7-2, 14 KO, 16 Sub)

Pozostałe walki:



83,9 kg/185 lb: Michał Materla (28-7, 9 KO, 13 Sub) vs Aleksandar Ilić (12-3, 8 Ko, 2 Sub)

77,1 kg/170 lb: Krystian Kaszubowski (8-1, 2 KO, 1 Sub) vs Jakub Kamieniarz (9-6, 1 KO, 6 Sub)

93 kg/205 lb: Przemysław Mysiala (23-10, 10 KO, 12 Sub) vs Stipe Bekavac (19-10, 13 KO, 4 Sub)

52,2 kg/115 lb: Sylwia Juśkiewicz (9-5, 6 KO) vs Karolina Wójcik (6-2, 2 KO)