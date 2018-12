MMA. Mateusz Gamrot: Pojawiły się już propozycje z UFC

Mateusz Gamrot podczas KSW 46 w Gliwicach został pierwszym dwukrotnym mistrzem największej organizacji w naszym kraju. Mateusz zdradził, że pojawiły się już propozycje z UFC.

"Gamer" zdominował Klebera Koike Erbsta i został nowym posiadaczem tytułu wagi piórkowej.



- Bardzo mnie ciekawi, że ludzie różnie to odbierali. Porównuję się do nich w tym, że jestem jednoczesnym mistrzem dwóch kategorii wagowych. Jest to niemały wyczyn. Śmiało się mogę porównywać do nich. Tak samo mówię, że mógłbym walczyć z Khabibem Nurmagomedovem. Nie mówię, że bym z nim wygrał, ale zrobiłbym wszystko, żeby tak było. Trzeba mieć marzenia i chcieć je realizować.



- Jeśli chodzi o UFC, to są propozycje, są rozmowy. Aktualnie jestem mistrzem KSW i walczę w tej organizacji kilka lat. Wszystko jest kwestią dogadania. Jest to najlepsza liga, ale nie ma dużej różnicy jeśli chodzi o poziom. Wielu Polaków by się tam odnalazło. Ja sparując z Moicano, który w kategorii piórkowej jest czwarty, czułem się bardzo dobrze. Miałem swoje momenty, on miał swoje. Walki były bardzo wyrównane w każdej płaszczyźnie. Jeżeli z czołówką światową sobie radzę, to w KSW poradzę sobie z każdym - powiedział Gamrot w rozmowie z Polsatem Sport.