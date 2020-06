​Wygląda na to, że już niebawem w klatce zobaczymy największe gwiazdy organizacji KSW. Mariusz Pudzianowski (13-7) za pomocą konta społecznościowego zapowiedział swój następny pojedynek.

Przypomnijmy, że 43-latek w Łodzi miał zmierzyć się z Quentinem Domingosem (5-1), ale wyeliminowała go kontuzja. Dodajmy, że i tak do pojedynku z Portugalczykiem by nie doszło, ponieważ gala została odwołana z powodu koronawirusa.

- Już niedługo wrócę do klatki!! A jednak ciągnie wilka do lasu - zapowiada Mariusz Pudzianowski w swoim krótkim wpisie na instagramie.

Przypomnijmy, że ciężki pochodzący z Białej Rawskiej w ostatnim pojedynku wrócił na odpowiednie tory - przerywając serię dwóch przegranych z rzędu. Pudzianowski był głównym bohaterem pierwszego eventu KSW na Bałkanach. Podczas KSW 51 w Zagrzebiu po wstępnych problemach zastopował przed czasem i zapewnił pierwszą przegraną w bilansie Erka Juna.